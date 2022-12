En el pabellón de los 'quemados' está Olga Suárez Mira, heredera del poder en Bello

La dirigente conservadora aspiraba a ocupar una curul en el Senado de la República pero no alcanzó el número de votos necesarios.

Olga Suárez Mira aspiraba a ser reelegida al Senado de la República por el partido Conservador pero las cosas no le salieron como las había planeado.

Ella es la heredera de la estructura política de su hermano, el ex senador Óscar Suárez Mira, hoy prófugo de la justicia por una condena de 9 años por nexos con grupos paramilitares.

Su otro hermano, César Suárez Mira, actual alcalde de Bello, es investigado por la falsificación de su título de bachiller.

Olga Suárez Mira, por su parte, también está siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia, pero su proceso no ha avanzado en el alto tribunal.

El municipio de Bello ha estado bajo el dominio político del imperio Suárez Mira por cerca de 20 años.

“Han utilizado grupos paramilitares, han utilizado la alcaldía, han utilizado los puestos estatales para mantenerse en el poder, anular la oposición y, durante 20 años, han desangrado ese municipio”, afirma Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.