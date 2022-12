Huevos, botellas de agua y piedras recibió ‘Timochenko’ durante campaña en Cali y Yumbo

El candidato de la FARC sufrió el rechazo de manifestantes en las dos ciudades. Rodrigo Londoño aseguró que no suspenderá sus actividades.



En Cali

Hacia las 10:30 a.m., Rodrigo Londoño apareció escoltado por varias camionetas que fueron recibidas a golpes. En medio del forcejeo, el desmovilizado descendió del vehículo e ingresó al sitio, a donde numerosos periodistas que estaban citados no pudieron ingresar.

Entre quienes protagonizaron la protesta, estaba Tito Javier Victoria, quien dice ser víctima de la guerrilla.

“Hace 16 años las FARC me desaparecieron a un medio hermano en el río Atrato, lo cogieron y nunca más volvió a aparecer”, asegura.

También estaba Juan Malvehy, un candidato al Congreso por el Centro Democrático, que lanzó arengas a través un megáfono.

“Yo no vengo como candidato a hablar con la gente, vengo como ciudadano indignado; es increíble que una persona que tiene los años de condena que tiene ‘Timochenko’, sea candidato presidencial”, decía.

Durante la rueda de prensa, y mientras afuera continuaba la protesta, el candidato presidencial dijo que no suspenderá sus actividades por el país, a pesar del rechazo.

“No podemos permitir que un grupo minoritario quiera revivir el ciclo de violencia que hemos tenido en el país en los últimos años", afirmó.

"El fiscal ha declarado muchas cosas pero nunca ha presentado una prueba. Nosotros entregamos todo lo que teníamos como economía de guerra. Desafortunadamente no han sido diligentes para asegurar esas cosas, muchas se han perdido".

En ese sentido dijo que esperan que la comisión de seguimiento de los acuerdos intervenga en el tema.

A la salida del lugar, los manifestantes atacaron de nuevo al candidato, lanzando huevos contra él, su escolta y el vehículo en el que se desplazaba.

En Yumbo

En este municipio se vivió una paradoja. Pues mientras algunos simpatizantes esperaban a su candidato a la Presidencia en la sede del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Construcción, otras personas lo rechazaron arrojando piedras a las camionetas de la caravana de Londoño.

La situación llego a tal punto que el aspirante no pudo bajarse del vehículo. Los ánimos se caldearon y se produjo un enfrentamiento entre quienes se encontraban en las afueras del lugar.

Fue necesaria la presencia del Esmad para para controlar la situación. Una tanqueta fue necesaria para poner a salvo a los periodistas que cubrían el evento y a los asistentes.