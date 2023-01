Las palabras de Uribe, el gran mentor de Iván Duque

El senador habló desde su finca en el oriente antioqueño, donde felicitó al mandatario electo y su fórmula vicepresidencial, Marta Lucía Ramírez.

Iván Duque, el presidente más joven en la historia reciente de Colombia Iván Duque creció políticamente y se convirtió en candidato presidencial al lado del expresidente Álvaro Uribe.

Por eso, este último está de plácemes.

“Dios premia la buena fe y el reto es muy grande, para acompañar a nuestro presidente, Iván Duque, y a nuestra vicepresidente, Marta Lucía Ramírez”, dijo.

“Muchachos, ya tengo horarios de abuelo y como esta noche no me programaron unas manifestaciones en algunos sitios del país, con todo el cariño que les tengo a ustedes y con toda la pena, dentro de un ratico me les voy a dormir”, agregó en tono jocoso.

Álvaro Uribe (presidente de Colombia entre 2002 y 2010) es el gran referente del partido Centro Democrático, que impulsó a Duque al cargo más importante de Colombia.

