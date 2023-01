Las pruebas de la Fiscalía por la supuesta compra de votos a favor de Margarita Restrepo

Se conocen interceptaciones a una red, de la que haría parte alias ‘Popeye’, que habría favorecido a la parlamentaria. Ella niega los señalamientos.

Algunas de las pruebas, entre las que hay interceptaciones y videos probarían la aparente compra de votos de varios parlamentarios en Antioquia y la Costa Atlántica.

En una de las grabaciones se escucha a un hombre que dice: “No sé en qué idioma estamos hablando, muchachos”.

Con esta frase, dice la Fiscalía, quedó al descubierto la red de compra y venta de votos en Medellín en favor de la representante a la Cámara.

“Cada testigo debe poner cinco votos, nos deben pasar el listado de esos cinco votos, con nombre y cédula, y creo que todavía los testigos no lo han pasado”, dice la misma voz.

Quien habla es el ahora confeso, y señalado por las autoridades, como gerente de la campaña de la parlamentaria, y quien ofrecía 120 mil pesos a cambio de cinco votos por persona.

Entre las evidencias también están estas fotografías que probarían, según la Fiscalía, la estrecha relación entre Restrepo y Cuartas.

La representante a la Cámara Margarita Restrepo responde: “No era ni soy cercana a Alejandro Cuartas, él fue un voluntario de mi campaña, y el audio que hay donde yo le agradezco, es porque le agradezco tres o cuatro eventos para mi campaña”.

Otra de las evidencias de las autoridades es una grabación que probaría que en menos de cuatro horas habrían organizado a los votantes.

“Mándemelo ya, ellos tienen seis personas para organizar eso, eso se lo organizan en cuatro horas. Mándeme los certificados de la gente de los paseos, de la gente de las tablets y de la gente de la gente que trabajó”, se escucha en la interceptación.

Pero a la representante del Centro Democrático ahora la señalan de recibir apoyo financiero de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, exjefe de sicarios de Pablo Escobar.

“Para mí eso no tiene ni pies ni cabeza, no conozco a ese señor, y no entiendo a qué viene la mención. No tengo un nexo con ‘Popeye’”, afirma.

En Barranquilla, la red de compra de votos delinquía desde hace 20 años con un sistema artesanal, según la Fiscalía. La idea, según las evidencias, era perfeccionar la técnica.

También en contra Ayda Merlano, las evidencias son de video e interceptaciones que probarían su compra de votos el pasado 11 de marzo.

A prisión

El fin de semana, el juez 40 Municipal Penal con función de control de garantías de Medellín envío a prisión a Cuartas, quien aceptó los cargos de corrupción del sufragante y estafa agravada en modalidad de delito masa.

Dos mujeres identificadas como Daniela Vélez Toro y Elizabeth Jaramillo Rico les fue concedido el beneficio de la detención domiciliaria. “Las dos trabajaban con Cuartas en la campaña y aparentemente participaron en las irregularidades”, informó la Fiscalía.