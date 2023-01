Según analistas Álvaro Uribe sigue siendo el gran fenómeno político

Detrás de la victoria de Iván Duque, hay una figura que indudablemente fue fundamental a la hora de arrastrar millones de votos: la del expresidente, considerado como el mayor elector de las últimas décadas en Colombia.

Como un caudillo político definen los analistas al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, una figura que, desde el análisis, dicen, no se veía desde 1990.

"Luis Carlos Galán fue una figura también que representó ese caudillismo, que representó esa figura que aglutinaba, que llenaba esas plazas. También en su momento lo fue Horacio Serpa, que fue un gran caudillo liberal", señaló el analista Andrés Fandiño.

Su figura se tradujo en Uribe Vélez, elegido como presidente en el 2002 y reelegido en el 2006, y que le alcanza para convertirse ahora en el gran ganador de las elecciones de este domingo.

Vea también: El uribismo se alzó con las banderas del triunfo en Antioquia "El expresidente Álvaro Uribe es el gran ganador de las elecciones. Iván Duque pues representa una figura que no está polarizando, una figura que trata de aglutinar otras fuerzas políticas afines a lo que él piensa, pero indudablemente sí el expresidente Uribe no estuviera detrás de Iván Duque, no hubiera tenido la fuerza que tiene hoy en día", afirmó el analista.

Pero para otros analistas, la fuerza política del exmandatario, que también fue fundamental para llevar al poder en el 2010 al actual presidente Juan Manuel santos, y por poco a Óscar Iván Zuluaga en el 2014, radica en el populismo, que le ha permitido mantenerse vigente en la política nacional.

"Son métodos que dividen a la población, que la polarizan, que normalmente y no necesariamente son respetuosos de la ley, que tratan de ser efectivos en los resultados, y, sobre todo, divide a la sociedad entre blancos y negros, y ese es básicamente su carácter", manifestó Héctor Riveros.

Con un poco más de siete millones de votos, el fenómeno político que es Álvaro Uribe Vélez, según los analistas, tiene en segunda vuelta a las puertas de la casa de Nariño a Iván Duque.

