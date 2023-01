Aspirantes a la Alcaldía de Cali aseguraron que la guerra sucia se tomó la contienda electoral

La polémica se desató por unas declaraciones que Roberto Ortiz hizo contra Jorge Iván Ospina.

En Cali, los candidatos a la Alcaldía que lideran las encuestas actualmente se refirieron a la transparencia de la contienda electoral. Algunos piensan que las campañas han estado marcadas por la denominada “guerra sucia”.

Una nueva controversia política se suscitó en Cali tras conocerse el fallo de una tutela que obliga al candidato Roberto Ortiz a rectificar una aseveración que realizó contra Jorge Iván Ospina, también aspirante a la Alcaldía de este municipio.

Durante la polémica declaración, Ortiz aseguró que Ospina estaba siendo investigado por presuntos actos de corrupción.

Precisamente, Roberto Ortiz, el candidato que desató la controversia, hizo referencia al fallo de esta tutela, el cual lo obliga a retractarse de su aseveración.

“Vamos a impugnar, pero no me puedo retractar de algo que yo no dije. El juez me dice que yo dije que Jorge Iván pertenecía al cartel de la toga, pero no, yo lo que dije es que estaba siendo investigado por el magistrado Gustavo Malo”, dijo Ortiz.

Por su parte, el candidato Jorge Iván Ospina aseguró que este caso es un claro ejemplo de un ataque a su reputación.

“Proviene de mentes frágiles e irresponsables que no hacen la política con calidad y argumentos, son personas que hacen política desde el daño a la reputación”, puntualizó Ospina.

Entre tanto, el también candidato Alejandro Eder recalcó, que las campañas deberían estar marcadas por la honestidad y la transparencia.

“Nuestra campaña es limpia, en la calle, de cara a la gente, cumplimos con todas las normas y todas las reglas. Vamos a llegar con esta candidatura ciudadana a ser el próximo alcalde de Cali”, aseveró.

Varios de los candidatos al primer puesto de la ciudad, coinciden en que esta ha sido una campaña llena de controversias mediáticas que han dejado de lado la verdadera contienda.