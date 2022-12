El hurto: el delito que más impacta a los caleños

Habitantes de la capital del Valle piden que candidatos se centren en propuestas para los problemas de la ciudad en vez de descalificarse mutuamente.

Más de dos millones y medio de habitantes, 22 comunas y cientos de barrios. Esa es Cali, la urbe que recibe a personas de todo el suroccidente del país y que carga con una gran preocupación: la inseguridad.

Una ciudadana lo resume así: “Si uno sale a la calle ya no puede salir tranquilo, porque si tiene un celular o algo hasta lo matan a uno por quitarle”.

Y no es para menos, el delito que más impacta a los caleños es el hurto y, según la encuesta Cali como vamos, aumentó la percepción de inseguridad.

Pero en el recorrido de la Ruta Colombia también la gente reveló el inconformismo con las instituciones.

Lo dice Rafael Espinosa, habitante de la Sultana del Valle: “Creo que les falta a los congresistas llegar al meollo del asunto. En este momento las campañas están girando en torno a la descalificación y demás”.

Los ciudadanos también se quejan del transporte y la falta de rutas.

“Cojo el MIO hasta Universidad y ahí cojo pirata. A veces gasto hasta media hora en una estación esperando que lleguen el bus”, explica José Beyman.

Por eso la opción para muchos es el transporte informal. Como las gualas, muy usadas en la ciudad para llegar a donde el transporte masivo no llega.

La crisis del MIO y el estado de algunas vías serán otros de los retos para los congresistas de la región que resulten electos para las próximas elecciones.