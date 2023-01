Pulso entre jóvenes de Pereira ante desencanto con la política

El Bus Colombia llegó hasta esa ciudad donde 36% de los habitantes no participa en elecciones. Sin embargo, universitarios apuestan a proyectos de motivación.

Algunos estudiantes explicaron por qué no acuden a las urnas. Por ejemplo, Diana Gómez señaló que “en mi familia nunca me han culturizado en la parte política. Mi mamá nunca ha querido apoyar los candidatos porque la mayoría no cumplen lo que prometen”.

La mayoría de los ciudadanos de capital de Risaralda que no vota está entre las edades de 18 y 25 años de edad.

La directora de ‘Pereira como vamos’, Carolina Martínez, explicó aspectos que los desaniman como “el tema de la corrupción y que los votantes no se sienten identificados con los programas o políticas de los representantes”.

Sin embargo, el profesor Carlos Victoria de la Universidad Tecnológica de Pereira indicó que cree que las posturas políticas de los jóvenes están migrando a otros espacios. “las maquinarias, con o sin el voto de los jóvenes, van a existir. El problema es cómo resolvemos el asunto de la calidad de la democracia representativa”, dijo.

Entre estos jóvenes hay muchos que quieren aportar al cambio, como Jorge Morales, que a sus 21 años defiende que pueden participar en política y transformar la ciudad: “creemos en que la participación no empieza cuando cumples 18 y vas y votas. La participación es que tú también eres partícipe de las decisiones que se toman en tu ciudad”.

Isabela Quintero es otra joven que también lo tiene claro: “el voto es la voz del pueblo y si nos queremos manifestar y estamos cansados de lo que estamos viviendo, hay que votar”

Dos caras del panorama entre los jóvenes de Pereira que se debaten entre las nuevas alternativas para generar cambios y la desilusión por la política tradicional.