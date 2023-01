De animalistas a extrabajadores de Corabastos: nuevas caras que aspiran al Concejo de Bogotá

Decidieron dejar de quejarse y ponerse manos a la obra. Aquí le mostramos a cinco de quienes esperan conseguir una de las 45 curules en juego.

Andrea Padilla es una de ellas, muchos la conocen como la candidata animalista.

Es doctora en Derecho y, asegura, la primera colombiana en hacer una tesis doctoral sobre derecho animal en Latinoamérica.

“Los animales son más de dos millones de habitantes del territorio. Sin embargo, hoy carecen de representación. Hay muchos temas que están en la orfandad absoluta, como la venta de animales, el uso de animales en seguridad y vigilancia, los animales que habitan la ruralidad”, asegura.

No reparte gorras ni tampoco camisetas; está segura de que su mejor estrategia de campaña es esterilizar gratuitamente a un animal que lo necesite.

Ángelo Gravier Santana también aspira al Concejo de Bogotá. Es candidato por el Partido Liberal y ha hecho campaña, muletas a bordo, en el transporte público de la capital.

Dice ser la viva representación de un bogotano del común, que quiere llegar a cambiar lo que está mal.

“He chupado trancón como usted no se imagina, he pasado situaciones complejas en temas de inseguridad, he pasado situaciones complejas en temas familiares por falta de oportunidades laborales, académicas. Siento que, desde la política, podemos generar transformaciones de la realidad de muchos bogotanos”, afirma.

Otro que hace parte de la contienda política es Diego Laserna. A sus 31 años, está convencido de que hay que ser más y quejarse menos.

“Estamos acostumbrados a unos políticos que son elocuentes para hablar de temas de los que no saben absolutamente nada, entonces dicen cosas muy populares, pero a la hora de la verdad pues no se pueden hacer y no mejoran la vida de la gente. Yo creo que Bogotá necesita gente más estudiosa, más pila, honesta y ‘camelladora’; los nerdos pues somos así”, señala.

Ahora un hombre de ciencia: Fabián Puentes es ingeniero químico de la Universidad Nacional. Trabajó con Manuel Elkin Patarroyo y una de sus principales apuestas es que la población tenga un ahorro para su vejez.

También dice preocuparse por el bienestar de los vendedores informales.

“El IPES estima que hay alrededor de 60 mil vendedores informales en Bogotá, pero estimamos que la cifra puede ser superior a los 100 mil. Necesitamos un verdadero censo, saber no solo cuántos hay, sino en qué condiciones están. Por ejemplo, capacitaciones a través del SENA, que tengan la posibilidad de acceder a capital semilla, asesorías para que puedan emprender”, afirma Puentes.

Por último, Jaime Morón, hijo del cartagenero y exfubolista de Millonarios Jaime Morón León. Su partido es el Centro Democrático. Tiene 35 años y es administrador de empresas, especialista en gerencia de asuntos públicos.

Su consigna es más deporte, menos droga.