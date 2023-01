Fiscalía citó a diligencia de acusación contra Jorge Iván Ospina y él anunció huelga de hambre

El candidato a la Alcaldía de Cali denunció una guerra sucia en su contra, la cual, según él, está marcada por noticias falsas.

En la plazoleta Jairo Varela y frente a un centenar de personas que fueron citadas con anticipación, el candidato a la Alcaldía de Cali por el Partido Verde, Jorge Iván Ospina, anunció una huelga de hambre.

Esta proclama se realizó tras conocerse que el 15 de noviembre del 2019 se llevará a cabo una diligencia de acusación contra el aspirante y que fue programada por la Fiscalía.

Jorge Iván Ospina aseguró que, el motivo que lo llevó a realizar esta manera de protesta es la campaña sucia que están ejecutando en su contra. Según el candidato, son varios los medios de comunicación que actualmente lo atacan.

“Voy a estar en huelga de hambre hasta que reaccionen, hasta que entiendan los medios de comunicación que los seres humanos se deben cuidar, respetar integralmente, que son dignos y tienen derechos constitucionales a ser promovidos y protegidos”, aseveró.

Asimismo, Ospina se quejó puesto que, a su juicio, le han asignado rótulos que él no merece: “No es justo que me quisieran, a mí, graduar de corrupto e irresponsable con lo público. He sido servidor público hace 25 años, le he entregado todo mi trabajo al Estado”.

De igual manera, el excalde de Cali tildó de “mafiosos” a quienes lo están atacando: “No vamos para buen puerto si nos dejamos llevar por la mala maña, la amala noticia, la desinformación es una estrategia mafiosa”.

Ospina concluyó su proclama reclamando seguridad para continuar su campaña: “Exigimos garantías constitucionales para que nos garanticen el derecho a elegir y ser elegidos. ¿Me quieren vencer con un proceso identificado hace 12 años?, es una estrategia mafiosa”.

El proceso en su contra

Noticiascaracol.com consultó con fuentes de la Fiscalía seccional Valle del Cauca a cerca del proceso que se abrió contra Ospina y aseguraron que el aspirante a la Alcaldía de Cali deberá asistir a la diligencia de acusación este próximo 15 de noviembre del año 2019.

“El Juzgado Octavo de Conocimiento de Cali fijó para el 15 de noviembre del 2019 a las 11:00 a. m. esa diligencia. Esta es una audiencia de formulación de acusación. Los delitos son celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en celebración de contrato”, reveló la fuente judicial.

De igual manera, la Fiscalía en el Valle del Cauca puntualizó cuál fue el contrato que tiene al candidato a la Alcaldía de Cali en el ojo del huracán.

“Esta es una investigación que lleva la Fiscalía contra Jorge Iván Ospina por un contrato del 2008 para publicidad, el cual tuvo valor de 470 millones de pesos. Al parecer hubo irregularidades y la Fiscalía en mayo del 2019 le formuló cargos, le imputó y viene la audiencia de acusación”, aseguró.

La fuente judicial contó cuál es el paso a seguir tras la audiencia de acusación que se llevará a cabo el 15 de noviembre del 2019.

“Viene la preparatoria y después la audiencia de juicio, es aquí donde lo pueden declarar inocente o culpable. En cuanto al tiempo, dependemos de las agendas de los jueces, pues son ellos quienes fijan las fechas y horas para esos menesteres. Esto se puede demorar unos cuantos meses”, concluyó.