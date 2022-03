¿Aún puedo inscribir mi cédula para las elecciones presidenciales?

Hasta el próximo martes 29 de marzo tiene plazo para inscribir su número de cédula para poder votar en las elecciones presidenciales, en dado caso de que no haya podido hacerlo para las elecciones legislativas o que quiera cambiar su punto de votación.

Este procedimiento lo puede realizar de manera presencial en los puntos físicos autorizados de la Registraduría en su municipio de residencia. Basta con acercarse a uno de estos lugares con su cédula de ciudadanía, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

