Polémica por aspirante al Concejo de Medellín que se desnudó para su campaña política

“Sin nada que esconder” es el lema del luchador de artes marciales que genera controversia en redes sociales.

Un aspirante al Concejo de Medellín que hace campaña con una foto suya desnudo, tapando sus partes íntimas con un carriel, causa polémica entre los habitantes de la capital antioqueña.

Se trata de Estefano Santa Cruz Ruiz, candidato por el partido ASI, quien puso en práctica su eslogan político:

“Porque la transparencia no se menciona, se demuestra”, escribe en sus imágenes.

El joven politólogo y luchador de artes marciales no ve como algo negativo su desnudez, ni mucho menos que esa sea su imagen en campaña.

“Yo no tengo nada que esconder, entonces por eso lo hice” dijo el candidato en entrevista con Blu Radio.

La foto de Estefano se ha hecho viral, pues hace algunas horas el joven la compartió a través de sus redes sociales.

Mientras algunas personas ven la iniciativa como algo gracioso y lo toman como una charla, otras personas sienten que es irrespetuoso y vulgar.