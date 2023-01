¿Qué pasa en Cauca? Panorama, previo a elecciones, de uno de los departamentos con mayores desafíos

En nuestro recorrido por diferentes regiones de Colombia, quisimos darle una mirada a lo que sucede en esta región, con necesidades en seguridad y desarrollo.

La compleja situación humanitaria y de seguridad en el Cauca tiene a varias poblaciones confinadas y presas del miedo.

Publicidad

Recuperar la tranquilidad y la producción en las zonas afectadas por la violencia y el desplazamiento es una de los retos más importantes del nuevo gobernador del departamento, donde la sensación de inseguridad subió tras la firma del acuerdo de paz entre Gobierno y las FARC.

Para Isabela Victoria, directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, la guerra por el control del narcotráfico y las acciones criminales de disidencias de las FARC, el ELN y grupos armados ilegales tienen en jaque a habitantes de esta zona del suroccidente de Colombia.

"No solamente la variable de seguridad, sino lo que ocasiona la seguridad, que es el desempleo y precisamente la falta de oportunidades, que también llevan a la delincuencia", comenta.

Según la Fundación Tierra de Paz, hasta junio de 2019, habían sido asesinados 102 líderes sociales y defensores de derechos humanos por cuenta de la guerra que se libra en el Cauca.

Publicidad

La directora seccional de Camacol, Mónica Valverde, asegura que en el Cauca son pocas las acciones para contener la violencia y los problemas sociales.

"Estos son temas de fondo que deben tratarse de mucho antes y no esperar a que se haga lo que generalmente ocurre, que es que nos bloqueen las vías. Todos los sectores, ante estas situaciones, siempre nos vemos afectados", afirma.

Publicidad

Al complejo tema de seguridad está ligada la crisis humanitaria. Según la Fundación Paz y Reconciliación, más de 1.200 personas se han desplazado en los últimos meses en Cauca y no hay un dato certero de la cantidad de gente que está confinada.

“Hay tres guerras: las economías ilegales, minería del oro ilegal, el narcotráfico, también la extorsión y otros fenómenos de economías", señala León Valencia, director de la fundación.

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, así como el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, sugieren salidas a los nuevos gobernantes para comenzar a superar la crisis en el departamento.

"El Cauca tiene que buscar puntos en común que nos permitan trabajar, juntos, proyectos macro, que nos permitan crecer como región, fortalecernos, empezar a cerrar esas brechas de pobreza", dice Carolina Vallejo Vejarano, director Consejo Gremial y Empresarial del Cauca.

Publicidad

"Se necesita intervención directa del Gobierno, cumplir los acuerdos y generar un plan estratégico especial, donde garanticen la vida de todas las personas y revisemos este tema del cultivo ilícito, que es un dinamizador de la guerra", asevera Jailud Martínez, directora ejecutiva de Acopi Cauca.

En el Cauca, en este momento, están sembradas 12.000 hectáreas de tierra con coca, donde se produce droga para los carteles mexicanos, entre otras bandas delincuenciales.

Publicidad

Frente a esta situación, ¿qué plantean los cinco candidatos a la Gobernación para sacar al departamento adelante?

Elías Larrahondo, candidato por Cambio Radical y otros movimientos políticos, propone fortalecer el tejido social y las organizaciones de base para que las comunidades abandonen los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

“Son los factores que financian la delincuencia común, la descomposición social, creo que eso es lo que nosotros debemos entrar a contrarrestar. Para eso, están los programas de sustitución, el apoyo a la minería artesanal en plena observancia del medio ambiente”, señala.

Publicidad

Víctor Libardo Ramírez es el candidato del Partido Liberal, dice que creará una gerencia social de paz donde se haga permanente seguimiento al cumplimiento de los acuerdos firmados con las FARC.

“La única manera de que haya desarrollo social, turismo, de que podamos caminar hacia el fomento del empleo, el desarrollo, es que se den unas garantías de paz que se experimentaron durante algún tiempo y que, infortunadamente, hoy por hoy, se han ido perdiendo”, asegura.

Publicidad

El candidato por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Jesús Piñacué, manifiesta que se debe reconstruir el compromiso de la buena vecindad.

“Eso es lo que hay que hacer y, consiguiendo eso, la Fuerza Pública tendrá un estímulo, estoy seguro. Lo demás es hacer lo que han venido haciendo, poner la Fuerza Pública como fuerza de choque y no importa quien muera, así no es, eso no es democrático”, expresa.

Gilberto Muñoz Coronado, del MAIS, dice que debe haber operatividad real de la Fuerza Pública, pero también hay que invertir en las zonas más golpeadas por la violencia y la pobreza.

“Nos tenemos que comprometer, porque un soldado o un policía sólo no va a resolver el problema. Tenemos que hacer la inversión social, pero también tiene que operar la justicia, no puede seguir pasando la impunidad y también la ciudadanía nos debe ayudar, porque, si no, nuestros territorios van a ser controlados por la delincuencia”, sostiene.

Publicidad

Eriberto Arrechea, candidato del Partido de Reinvindicación Étnica (PRE), señala que generar desarrollo social es su tarea si llega a la Gobernación.

“Si el Gobierno nacional hace inversión social, le cumple los compromisos a los indígenas, no tendríamos cierres en la vía Panamericana, le cumple los compromisos a los afros, no tendríamos conflictos en las zonas donde los consejos comunitarios tienen que levantarse para se les mire hacia allá”, dice.

Publicidad

Los candidatos a la Gobernación quieren devolverle la confianza al Cauca, un departamento donde la gente no tenga temor a movilizarse y cuente con posibilidades reales de tener una mejor calidad de vida. Entre estas cinco propuestas, los caucanos decidirán el 27 de octubre de 2019.