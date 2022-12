¡A ahorrar agua para no quedar secos!

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, anunció este viernes la perforación de nuevos pozos para buscar aguas profundas en algunas zonas del país con el fin de enfrentar la grave sequía que afecta a varias regiones, especialmente en la costa atlántica.

El funcionario dijo que su cartera, en coordinación con el Instituto Geológico del Ministerio de Minas, perforará más de 25 pozos profundos para buscar aguas subterráneas en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, así como en los Santanderes y Risaralda.

"Este no es un problema de infraestructura sino de recurso hídrico, lo que significa que las fuentes superficiales se están agotando y estas no podrán ser la solución a la falta de agua apta para el consumo humano, de allí la necesidad de evaluar las fuentes subterráneas", manifestó el ministro en un comunicado.

Agregó que desde el momento en que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), anunció la posible llegada del fenómeno de El Niño al país, ese ministerio "empezó a alertar a las autoridades municipales y prestadoras de servicios públicos sobre la necesidad de ahorrar agua".

Henao confirmó que se ha comenzado el trabajo de perforación de pozos y ya fueron entregados seis en Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure (La Guajira) "que benefician a las comunidades indígenas".

Dijo también que se dispondrán de 55.000 millones de pesos adicionales para perforar nuevos pozos en las zonas en las que las fuentes de agua superficiales están secas o amenazadas por el fenómeno de El Niño, que aún no ha llegado al país.