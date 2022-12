A este usuario de Davivienda le sacaron $53 millones de su cuenta

Unos mensajes de texto llegaron al celular de Mauricio Correal el pasado miércoles sobre el mediodía, a través de ellos el banco Davivienda le avisaba sobre tres transacciones que supuestamente se estaban realizando desde su cuenta en la oficina Lisboa de esa entidad bancaria...

Publicidad

En total fueron 53 millones de pesos los que, según él, desaparecieron de su cuenta de ahorros.

“Yo estoy aterrado de que esto pase en un banco, que llegue una persona a hacer un retiro de estos y así de fácil", dijo el afectado.

Publicidad

De acuerdo con Mauricio, la entidad financiera aún no le ha dado una respuesta clara sobre su caso. “El 8 de octubre me da una respuesta de lo que pasó pero mientras tanto me bloquearon la cuenta y no me entregan el estado de cuenta para saber yo que movimientos hice para tener un apoyo verdadero".

Publicidad

Por vía telefónica, Paola Andrea Ramírez, la funcionaria que recibió su reclamo, aseguró que la entidad ya inició una investigación: “En este momento don Mauricio tiene conocimiento sobre todo lo que usted me está preguntando, él lo tiene clarísimo, tiene un número de radicación con el cual el banco le va a dar respuesta".

Correal confía en que con la ayuda de las cámaras de seguridad de la oficina donde se hicieron las transacciones, se pueda esclarecer el hurto del que dice ser víctima.