A estudiante que murió en Antioquia le habrían cosido ganchos en el cuerpo

Las autoridades se resisten a creer que se trate de un caso de matoneo hasta que las pruebas de la Fiscalía digan lo contrario.

El comandante de la Policía de Medellín, general José Ángel Mendoza, dijo que “se trata de una versión periodística, pero no obedece a la realidad de los hechos”.

Ahora bien, los familiares del menor insisten en la versión del matoneo por los ganchos de grapadora que, según ellos, encontraron en su cuerpo.

Una comisión de la Procuraduría General de la Nación llegará a Medellín para saber si hubo o no ataques de otros estudiantes en este caso.

Mientras tanto, en la capital del país, Yadira Perdomo lleva cuatro años en silla de ruedas después de que varios de sus compañeros la empujaran cuando subió a un pupitre a rescatar la maleta que le habían escondido.

El caso de matoneo contra esta joven había sido archivado, pero este martes un juez de Paloquemao ordenó reabrir el proceso para que se castigue a los responsables.

La joven no alcanzó a llegar a la audiencia por falta de un ascensor en el complejo judicial.