A golpes y con arma en mano, concejal de Chocontá agredió a una mujer y a otras personas

Video muestra cómo Pablo Antonio Ferro ataca a patadas a la víctima. A quienes le recriminaron, les apuntó con la pistola.

La noche transcurría con normalidad en un barrio del municipio de Cundinamarca. Una mujer espera en las afueras de una funeraria y el concejal del Partido Liberal avanza hacia ella. Sin mediar palabras, la agrede.

“Estábamos en la puerta con un amigo conversando y pasó el señor Ferro, que venía de su casa. Me agredió verbalmente (…) yo también reaccioné algunas cosas que él me dijo cuando me di cuenta fue cuando sacó un arma y nos agredió", explica Dagoberto Gutiérrez, testigo del hecho y denunciante.

Algunas personas que intentaron calmar al concejal Ferro fueron amenazadas por el mismo con su arma.

La Alcaldía de Chocontá y la Procuraduría están al tanto de la situación. Evaluarán la situación para conocer las versiones de Pablo Antonio Ferro.

El concejal no ha querido referirse al tema.