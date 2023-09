A gritos, madre de joven víctima de falsos positivos narró su dolor: “Me enfermaron mi corazón”

Este miércoles, 20 de septiembre, se llevó a cabo el tercer día de audiencia sobre falsos positivos en Casanare , organizada por la JEP. El dolor y el clamor de cientos de mamás que perdieron a sus hijos se resumió en este testimonio doloroso de una madre:

“Yo no sentí dolor para parir a mi hijo para que ustedes se lo tragaran, me lo mataran, le violentaran sus brazos. Ustedes me enfermaron mi corazón, yo estoy sufriendo ahorita y no hay tratamiento médico para el corazón. De solo pensar que me siento a una mesa a disfrutar un plato de comida es un amargamiento porque me hace falta mi hijo. Me hace falta para comer, para poder compartir. Él me echaba el brazo por encima y me decía ‘mamita, pueda ser que mi Dios me dé licencia de estar bien, de tener una buena casa para compartirla. Yo me la llevo a mi casa para que viva conmigo’… ¡ustedes son unos asesinos!”.



Su dolor se hizo sentir en medio de la intervención del sargento en retiro Wilfrido Domínguez, quien hacía su reconocimiento de verdad por las decenas de víctimas de falsos positivos en esta región del país. Hubo inconformidad de las víctimas que asistían a esta audiencia y que mostraron su descontento por lo que ellos llamaron "falta de verdad".

“La señora Nancy pregunta por unos dineros, yo no tengo respuesta de eso porque yo me fui del batallón el 6 de diciembre y esos pagos figuran en actas”, indicó el sargento (r) Domínguez.

Respuestas como esta exacerbaron la rabia de las víctimas, que insistieron en su exigencia de verdad.

Las víctimas de los jóvenes asesinados por militares piden que les resuelvan las preguntas que por años entristecieron sus corazones.

“Yo quisiera preguntarles quiénes les dieron la orden de ir a amenazar a todas estas mamitas que iban y ponían un reporte, y que a los 2 o 3 días las estaban buscando. La señora Nancy, doña Ángela, como a Yenifer, a todas estas personas quiero que les digan quiénes mandaban a buscar a estas madres indefensas, porque son unos cobardes”, recalcó ante los asistentes Esteban Araque, hijo de una víctima de falsos positivos.

Por ahora se es esperan las intervenciones de los militares en retiro Eduardo Duarte, Gildardo Jiménez y Jorge Gordillo para que la Sala de Reconocimiento analice los aportes de verdad y pueda definir las sanciones a imponer.