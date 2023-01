A horas de que empiecen a exigirles visa, venezolanos viven esta travesía para llegar a Ecuador

Miles de migrantes están en el puente internacional Rumichaca, frontera con Colombia. Temperaturas extremas les pasan factura a los migrantes.

Con cobijas, sacos y sus mismas maletas, así le hicieron frente al frío de la noche en el puente internacional, ubicado en Ipiales.

Entre los migrantes no existen distinción, no importa la profesión, ni las especializaciones, lo importante es buscar llegar al otro lado de la frontera. En Ecuador esperan lograr un mejor futuro.

"Me gradúe hace más de 6 años y apenas un año pude ejercer porque el sueldo no alcanzaba. Tuve otro trabajo, que no fuera el de chef, porque realmente no te da. Tienes que salir de tu país porque realmente no te alcanza para ayudar a tu familia", asegura Daniela Abreu, migrante venezolana.

Con el pasar de las horas, esta aglomeración se incrementa y muchos temen no alcanzar a hacer el trámite.



El ingreso de venezolanos por el puente internacional de Rumichaca aumentó de manera progresiva ante la decisión del gobierno ecuatoriano de exigirles visa de todo tipo a partir de este lunes.

Esta medida fue anunciada en julio por el presidente Lenín Moreno. Hasta ahora los venezolanos pueden entrar presentando la cédula y permanecer en el país como turistas hasta 180 días.

Más sobre esta noticia:

Calamidad pública en Ipiales por avalancha de venezolanos que busca cruzar a Ecuador