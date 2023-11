A Jorge Enrique Pizano “lo mataron”, insiste abogado en audiencia que define si se precluye el caso

La defensa de Jorge Enrique Pizano aseguró una vez más que el ingeniero no falleció por causas naturales, sino que fue asesinado. Esto se explicó en medio de la audiencia de preclusión del caso que se lleva a cabo este viernes 24 de noviembre. “No tiene lógica que Jorge Pizano haya preparado todo para un suicidio y que justo minutos antes le haya dado un infarto. A Pizano lo mataron”, dijo su abogado, Miguel Ángel del Río.



Aunque la Fiscalía determinó que la causa de muerte de Jorge Enrique Pizano fue natural (infarto), la defensa de su familia ha insistido que no hay pruebas contundentes para determinar que el exauditor de la Ruta del Sol II perdió la vida de esta manera.

Miguel Ángel del Río, apoderado de la familia Pizano, citó la declaración de una subteniente a la que le fue informado el caso. “Ya tuve conocimiento fue cuando llegó el CTI y me manifestó que él no había fallecido por un infarto (…) el caso en mi estación quedó como homicidio, porque en primera instancia lo catalogaron así, como homicidio”, dijo la uniformada, según lo leído por el abogado.

De otro lado, del Río trajo a colación la intervención de un patólogo y recalcó lo que el profesional afirmó en relación al contenido gástrico del cadáver de Jorge Enrique Pizano: “En el cuerpo no se encuentra ningún contenido que tenga que ver con material tóxico de ninguna índole (…) aquí no encontramos absolutamente nada”.

La Fiscalía ha argumentado que la muerte de Jorge Enrique Pizano, ocurrida el 9 de noviembre de 2018, se dio por causas naturales. En medio de la investigación se ha manifestado que el ingeniero aparentemente tenía pensado suicidarse con cianuro y que ese veneno fue ingerido días después por su hijo, por error, cuando llegó al país para el velorio de su padre.