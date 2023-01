“A Jorge Pizano no le ‘paraban bolas’ sobre denuncias”: testigo contra José Elías Melo

El contratista Andrés Cardona, detenido por caso Odebrecht, narró las irregularidades que conoció el fallecido excontroller. Habló incluso de Sarmiento.

“Manifestaba su descontento por lo que él llamaba una situación que no le ponían atención, no le paraban bolas acerca de múltiples denuncias que él venía detectando, irregularidades que venía informando a sus superiores. Se quejaba frecuentemente de esta situación”, detalló Cardona.

Según el testigo, los dolores de cabeza de Pizano provenían de un superior.

“Él se quejaba particularmente del doctor José Elías Melo. Como hablaba él, no me para bolas”, añadió.

Como el “expresidente de Corficolombiana no le prestaba atención a sus denuncias sobre los contratos ficticios detectados y que habían sido pagados y no ejecutados”, buscó a otra persona.

“Con el ánimo de lograr captar la atención de sus superiores, buscó a una persona que él ya conocía desde hace años, el actual fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que lo escuchó, que lo ayudó a escalar el tema con los señores Sarmiento”, resaltó.

Pizano sintió que su trabajo como controller comenzaban a revelar las marañas de irregularidades ocultas y que solo él pudo detectar. Tomando café en un local de la calle 116 en Bogotá, le contó a Cardona que producto de esa revisión se firmó un documento

“Él me contó de eso, que se había firmado un acuerdo privado. ¿Entre quienes se firma ese acuerdo privado? Entre los brasileños y Sarmiento, y que en virtud de ese acuerdo privado los brasileños tenían que devolver una plata. ¿Devolvérsela a quién? Creo que al consorcio”, puntualiza.

En contexto:

José Elías Melo sabía de las coimas de Odebrecht: expresidente de la multinacional para Colombia Pizano también le contó sobre empresas a las que le pagaron y generaron dudas.

“Consultores Unidos me quedó sonando porque era una empresa que yo conocía, reconocida en el área de la ingeniería, recuerdo Profesionales de Bolsa, recuerdo Constructora Sion”, recordó.

Luego 40 minutos de testimonio, Cardona abandonó la sala. Como Pizano quien también iba a participar como testigo en este caso falleció, el juez avaló el testimonio que le había entregado a la Fiscalía meses atrás.

Además:

Testimonio del exviceministro García Morales salpica a José Elías Melo en caso Odebrecht Más sobre esta noticia:

Mauricio Millán dice que advirtió a José Elías Melo sobre pagos sospechosos a empresas extranjeras