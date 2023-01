A joven secuestrado en Boyacá amenazaron con empezar a cortarle los dedos y luego una mano

Dijo que si sus captores estaban de buen genio le daban comida dos veces al día y si no, pasaba hasta cuatro días sin comer. Dos personas fueron capturadas.

Édison Tocua, hijo de un comerciante boyacense, relató en libertad que estuvo encadenado a un árbol desde el 2 de diciembre.

Ese día “íbamos a hacer un negocio con mi padre en Zipaquirá, nos citaron. Alrededor de las cuatro, cinco de la tarde entramos a una casa y salieron unos encapuchados, alrededor de unos siete u ocho, nos encañonaron, a mí me amarraron, me pusieron una capucha en la cara y me sacaron del lugar”, contó.

Dijo que durante los 22 días que estuvo secuestrado “me encadenaron a un palo, me daban una comida al día, a veces dos si estaban de buen genio y si no a veces pasaban tres o cuatro días sin que me dieran comida”.

“Me hicieron un corte en la mano y ellos decían que eran buena gente y me lo amarraban acá y me hacían grabar los videos con dramatización para que le llegaran a mi familia y para que pagaran el rescate lo más pronto. Si no hacía lo que ellos decían entonces decían que me iban a cortar el dedo (…) la mano después”, agregó.

Su familia pensó, con las imágenes que recibió, que en verdad le habían cortado un dedo al joven.

Los delincuentes pidieron primero un rescate de 3 mil millones de pesos y con las negociaciones habían bajado la cifra a mil millones.

El día de su rescate, Edison no paraba de temblar y se puso a llorar al darse cuenta de que por fin terminó su cautiverio.