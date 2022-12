A juicio psicóloga por el caso de presunto matoneo contra Yadira Perdomo

La joven Yadira Perdomo, que quedó en condicion de discapacidad después de que, al parecer, fuera víctima de matoneo, se presentó al juicio que comenzó contra la psicóloga del plantel educativo donde estudiaba.

La estudiante fue llamada a declarar, así como el rector del colegio, Camilo Castaño, quien dio su opinión a los medios de comunicación sobre lo que sucedió ese día: “eso fue un accidente, no fue un acto de matoneo, no han visto las pruebas. Los invito a revisar el proceso. A la comunidad se le ha vendido la idea de que fue un matoneo y no fue así”.

El abogado de la joven, Iván Cancino, respondió: “un juez de la República tomó la decisión de dictar sentido del fallo de condenatorio y contra la justicia no se puede debatir las decisiones de la justicia.

Un juez de menores halló culpable a un estudiante que habría participado en este presunto caso de matoneo contra la joven Yadira Perdomo, quien terminó en una silla de ruedas.