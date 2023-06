A la cárcel, hombre en Bucaramanga que dejó parapléjica a su exnovia en intento de feminicidio

En Bucaramanga, fue enviado a la cárcel Jorge Luis Quintero Ortega, un joven de 27 años que deberá pagar una pena de 25 años por tentativa de feminicidio.



Según la Fiscalía, el sujeto agredió con arma cortopunzante a su expareja, una joven de 17 años, en agosto de 2022, cuando ella se negó a regresar con él, esto después de una relación sentimental llena de maltratos y amenazas de muerte.

“Mi hija iba para la casa y el delincuente ese me la raptó. Él le puso un cuchillo en la espalda y le dijo que si no se iba con él la iba a matar y se subieron a un taxi. En el carro empezaron a discutir y en los semáforos del barrio Dangond, que estaban en rojo, ella se bajó y el hombre la alcanzó y la agredió con un cuchillo. Entonces ella lo empujó y ahí fue donde ella sintió que algo le bajaba por el cuello, era sangre, y ella cayó”, contó a Blu Radio Shirley Camargo, mamá de la menor.

Debido a las múltiples heridas que le causó Quintero, la adolescente quedó parapléjica. Hoy, la justicia en Bucaramanga actuó a su favor. “El hombre le dio una puñalada que le dañó la médula ósea y ella no podía pararse, ella sitió un templonazo y ella cayó, y los médicos me dicen que mi niña va a quedar como está en la camita, como un bebé, porque ella no siente del busto para abajo, no siente nada, solamente siente los bracitos y la cabeza, de resto no siente nada en el cuerpo. Yo lo único que quiero es que me ayuden, que me den justicia, que no lo suelten, que no lo dejen suelto por nada del mundo, porque ese hombre es un peligro”, agregó la madre de la víctima.



