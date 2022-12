A la cárcel, taxistas señalados de incendiar carro que al parecer era un Uber

A un centro carcelario fueron enviados en las últimas horas los taxistas señalados de incinerar un vehículo cuyo conductor supuestamente trabajaba para Uber.

La juez que envío a la cárcel a William Garay, César Camilo Cristancho y Jhon Anderson Vergara les hizo duros reproches, no solo por la persecución y el incendio del vehículo particular que prestaba sus servicios a Uber, sino por la campaña de asedio promovida contra esta plataforma tecnológica.

“No encontraron otra salida sino agredir a los de la plataforma Uber sin tener ese sentido de responsabilidad social y de sus propias obligaciones como ciudadanos”, reprochó la magistrada.

Previamente la Fiscalía aseguró que, además de quemar el carro, los implicados le echaron gasolina al conductor e incluso lo amenazaron con un arma.

“El sujeto que lo encañonaba le decía que no lo mirara y empezó a contar uno, dos y tres por lo que él le pide que no le dispare, que no le haga daño, y cuando ve la oportunidad, sale corriendo. que más o menos un minuto después, escuchó el sonido de las llamas, salió de dónde estaba escondido y observó el carro que conducía, todo prendido en llamas”, declaró el fiscal del caso.

Los tres taxistas fueron enviados a las celdas de paso de la Sijín y posteriormente cumplirán la medida de aseguramiento en la cárcel Modelo.