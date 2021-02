A los 8 años de edad, el ELN lo obligó a participar en el asesinato de su amigo: duro testimonio

“Me llevaron a mí, alzado, no me querían soltar y a cada rato me puse a llorar, para soltarme, y de ahí caminé con ellos, ya estaba un poco cansado, me volvieron a abrazar y me llevaron cargado”, recuerda JC, un joven víctima de reclutamiento forzado por parte del ELN desde que tenía tan solo 5 años.

Su testimonio es tan solo el de uno de los centenares de menores de edad que fueron reclutados por grupos armados.

A los 21 años de edad cuenta cómo la crudeza de la guerra lo llevó a perpetrar actos que jamás pensó iba a cometer de niño.

“Como a los 8 años me entregaron un revólver. Había un muchacho que se escapó, ellos llegaron ahí, me cogieron de una y me llevaron. Me dijeron: mate a Jhonatan, y me entregaron el arma. Mi amigo estaba arrodillado, me dijeron que le acabara la vida; el comandante, que estaba conmigo, me agarró las manos y con el arma le dispararon”, relató.

Este joven cambió las armas por las herramientas y trabaja en una bicicletería en la que busca dejar su pasado atrás. JC no volvió a saber de su familia.

“Desde los cinco años, hasta ahorita que tengo 21, no sé nada de mi familia. Mejor dicho, aquí estoy solo, desde ese tiempo no sé absolutamente nada de ellos”, manifestó.

Publicidad

El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una de las prácticas más utilizadas por los grupos ilegales, incluso después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC.

Los registros del gobierno nacional dan cuenta de que en los últimos tres años han reclutado un poco más de 280 niños en todo el país.

En Antioquia se registra el mayor número con 70 casos, seguido de Cauca con 41, Chocó con 33, Norte de Santander con 24, Caquetá con 16, Putumayo con 13, Córdoba con 10, Meta con seis, Amazonas con tres, y Huila, Risaralda y Tolima con dos casos cada uno.

En una de estas regiones golpeadas por el conflicto, los jóvenes buscan por medio de la música y la danza hacerles el quite a los grupos criminales.

Según la Defensoría del Pueblo , las edades de las víctimas de reclutamiento oscilan entre los 11 y 18 años, de ellos el 30 por ciento tiene 14 años.