“A los jóvenes sí les interesa lo que hacen los políticos, pero no quieren a los políticos”: informe

Eso dice Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior, luego de que un estudio revelara el desencanto de esta comunidad frente a instituciones democráticas.

El más reciente informe del Observatorio de la Democracia evidencia que 6 de cada 10 jóvenes no confían en estos organismos y apenas una cuarta parte de ellos dice confiar en el Congreso.

Apatía, falta de fe y decepción son algunas de las razones por las que aparentemente no están interesados en votar.

"Yo creo que los jóvenes estamos mamados de tantas mentiras, de tanta corrupción", dijo un músico consultado.

Fabián Hernández, vocero de la Misión de Observación Electoral (MOE), consideró que "puede que haya más jóvenes y mayor acceso a información, pero no quiere decir que sea información de calidad, por consiguiente lo que a veces consumen los muchachos desincentiva el tema de la democracia, del control político, del vivir".