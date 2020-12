A más de 100 universitarios acusados de fraude les anularon las pruebas Saber Pro

Alrededor de 211 mil estudiantes fueron citados por el Icfes para presentar virtualmente las pruebas Saber Pro , requisito obligatorio para graduarse de la universidad.

Sin embargo a más de 100 jóvenes en el país les fue anulada la prueba. Noticias Caracol habló con varios de los universitarios.

“Ya llevaba hora y media de estarlo presentando y me llega un mensaje que había incurrido en una falta o conducta indebida de taparme parcialmente el rostro. Lo tomé fue porque momentos antes, siendo consciente de que estaba siendo grabada todo el tiempo, tapé mi boca al bostezar y puse mi mano en la mejilla. Continué, miré el chat y seguí haciendo la prueba ya acatando el aviso y después acomodé mis lentes y me llega ya un aviso definitivo de que había sido anulado mi examen”, relató Lorena Acosta, estudiante de Ingeniería Industrial.

Camilo Rincón, quien cursa la carrera de Estadística en la Universidad Nacional, contó: “El Icfes dice que fue por la ausencia injustificada del entorno de navegación, lo cual es totalmente falso. Aparte de esto, el monitor que estaba conmigo en la prueba jamás me dio señales de que yo estuviera cometiendo un acto indebido, incluso me decía que yo podía seguir con la prueba normalmente a pesar de unas alertas que se me estaban generando”.

Otra estudiante que no pudo dar su cara por temas legales aseguró que después de interponer una tutela solo le han contestado que son más de 700 estudiantes los investigados por fraude.

Noticias Caracol consultó con el Icfes, que mediante un comunicado respondió: “Si durante la prueba los estudiantes presentaron dificultades técnicas, deben poner en conocimiento esta situación al operador a través de la mesa de ayuda en aras de ser estudiado el caso y reprogramado”.

Por conductas indebidas serán investigados y posteriormente notificados a su dirección con la decisión final para que el alumno se pueda defender.

El domingo 13 de diciembre será la fecha de prueba extemporánea, situación que inquieta a los estudiantes, pues no solo no se podrán graduar ahora, tampoco saben si la deben presentar.