“A mí me condenó una sala penal que es corrupta”: Andrés Felipe Arias habló desde prisión

El exministro, penado a 17 años de cárcel por escándalo de Agro Ingreso Seguro, conversó con Judy Mora de su situación, sus compañeros de reclusión y su futuro.

Como lo dicta la ley norteamericana, tras un proceso de inscripción, revisión y aceptación de contacto telefónico fue posible que Noticias Caracol estableciera comunicación con el exministro de Agricultura.

Publicidad

Desde el confinamiento de una cárcel en Miami, Arias habló de lo que ha significado sus días en prisión.

“Lo más duro es saber que mis hijos tienen que crecer sin su papá por el odio de esa sala penal o pensar en el dolor de mi esposa. El dolor de mis padres también infringido a raíz del odio de esa sala penal”, dijo.

Unos señalamientos a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia cuya actuación, según dijo, le genera el temor ante su eventual extradición a Colombia.

“El verdadero (temor) es que la sala penal siga administrando injusticia en la forma en que lo hace, no solo conmigo, sino con todo el país”, señaló.

Publicidad

Haciendo referencia a la Corte, habló de sus conversaciones con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno con quien comparte la prisión.

“Yo he podido conversar con él. Yo a él lo conocía, pero pienso que cuando Colombia conozca el testimonio completo de ese hombre, o se lo dejen dar, la sala penal de la Corte va a seguir temblando porque parece que son más magistrados (salpicados en el escándalo del cartel de la toga) de los que Colombia conoce o imagina”, aseguró Arias.

Publicidad

“Debo decir que tristemente hay más testimonios, más de los que Colombia imagina, que ratifican la forma deshonesta en que actuaron varios magistrados de la sala penal y algunos de esos testimonios los conocí acá dentro, distintos a los del ex fiscal. O sea, adicionales a esos y otros también los conocí estando en libertad, incluso antes de que estallara el escándalo”, añadió.

Pero el exministro no solo comparte cárcel Moreno también con otros extraditados por delitos de narcotráfico. Relaciones que, dijo, le han impactado en la vida.

“Aquí hay personas del Clan del Golfo, de la antigua organización del ‘Loco Barrera’, de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, de toda esa red de narcotráfico de las FARC, personas del cártel de los soles. En fin, todo lo que se puedan imaginar y ya se imaginaran el choque que esto ha sido para mí”, relató.

“Todos traen en un pedazo de verdad que lo deja a uno frío, boquiabierto, especialmente por las personas que lograron corromper y las formas que se han ingeniado para narcotraficar y lavar dinero. Yo todo eso lo he venido recopilando en unas notas que le he estado enviando por correo a mi esposa para que me las guarde para escribir un segundo libro que pienso sacar”, resaltó.

Publicidad

De su libro habló poco, solo dijo que no lo escribe solo: “Escribo una novela en conjunto con una escritora colombiana”.

Escuche la entrevista completa:

Publicidad

Pero no se detuvo para hacer énfasis en el convencimiento que tiene de su inocencia y afirmó que “yo no he cometido ningún delito. Yo soy un hombre inocente y aun así esta es la tercera vez que me meten a una cárcel y me separan de mi esposa y mis hijos. A mí me condenó una sala penal que Colombia entera sabe que ha sido corrupta y politizada muy fuerte contra el gobierno que yo serví y defendí”.

Arias utilizó sus diez minutos diarios para hablar por teléfono para recordar, según él, que no cometió delito alguno y que lo condenaron por lo mismo que hicieron muchos ministros durante 25 años.

“A mí me condenaron por tres convenios con la OEA que son idénticos a más de 130 que todos los ministros de Agricultura firmaron con el mismo organismo durante 25 años”, sostuvo.

Publicidad

Dijo, además, que en Colombia le debe quedar un recurso de segunda instancia que hasta ahora no ha logrado que se le otorgue. También se refirió a la presencia de la FARC en la vida política del país.

“Hoy Colombia está al revés. Mientras personas que narcotraficaron y asesinaron desde los montes están en curules en el Congreso y dan cátedra sobre lo divino y lo humano, yo, siendo inocente, estoy encarcelado e inhabilitado para cargos públicos”.

Publicidad

Cuando habló de los errores que ha cometido, Arias dijo que el más grande fue haber confiado en la aplicación de justicia por parte de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, y dice que solo le resta confiar en la justicia divina.

“Aun si nunca me conceden la posibilidad de apelar siempre habrá un recurso superior y es el de Dios”, puntualizó el entonces ministro de Agricultura, quien ejerció durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.

Recientemente, la defensa de Arias solicitó libertad bajo fianza, pero la petición que fue rechazada por la Corte del Distrito Sur de Florida, al considerar que existe alto riesgo de fuga. Para apelar el fallo, llevó el caso hasta la corte de apelaciones del circuito con sede en Atlanta, Georgia.

Arias permanece en una cárcel federal en Miami desde hace ya más de un año.

Publicidad

Vea, además: