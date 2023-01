“A mí no me pueden hacer responsable”: Carlos Palacino habla sobre la debacle de Saludcoop

El exdirectivo comentó sobre la crisis que experimentó la EPS, el desvío de dineros de la salud a otros temas y la relación con el exfiscal Eduardo Montealegre.

Carlos Palacino pasó de ser la cabeza de una de las EPS más grandes de Colombia y el continente a estar señalado por la malversación de más de 700.000 millones de pesos que debían ser destinados a la salud de los colombianos.

Publicidad

De acuerdo con las investigaciones de los entes de control, estos recursos habrían sido usados para pagar millonarias bonificaciones, como capital para un proyecto vacacional llamado Villa Valeria, entre otras actividades que la ley no permitía. Varios aseguran que estos desvíos fueron la causa principal de la crisis que llevó al fin de la EPS.

Sin embargo, el ejecutivo de la salud siempre ha negado dichos señalamientos y ha llegado a asegurar que la responsabilidad del fin de Saludcoop fue la intervención hecha por el gobierno.

Noticias Caracol tuvo la oportunidad de hablar con el expresidente de la EPS sobre estos asuntos y sobre otros temas como su cercanía la exfiscal Eduardo Montealegre.

Noticias Caracol: Usted es señalado por la Procuraduría, la Fiscalía, y la Contraloría, principalmente, de desviar los recursos de la salud ¿Qué explicación le da a más de 7 millones de usuarios de la que era la EPS más grande en el país?Carlos Palacino: A mí de lo que se me tilda realmente es de haber construido infraestructura, y haber adquirido equipos médicos, para con esas mismas herramientas poder generar el mejor servicio posible. La institución fue muy sólida hasta el momento en que fue intervenida por el Estado

Publicidad

N.C: La afiliación de menores de edad que figuraban en el sistema como adultos, diferentes apellidos, cédulas que no aparecían, hombres que aparecían como mujeres, ¿qué es esto en una institución que manejaba recursos públicos

C.P: En ningún momento Saludcoop, como tal, actuó con el propósito de hacer un registro intencional para beneficiarse con más o menos recursos de parte del Fosyga. Esos errores implicaban cosas que nos beneficiaban, y cosas que nos perjudicaban en el ingreso.

Publicidad

N.C: La Contraloría dice que embargó bienes por 36.000 millones de pesos, es decir, el 2,6% de lo que dice desvió para usted y para terceros de los recursos de la salud…

C.P: Ojalá tuviera ese patrimonio. Realmente, mi última declaración de renta, que es perfectamente transparente, tiene un patrimonio de alrededor de 7.000 millones. Mi patrimonio, está embargado por la Contraloría, pero son todos recursos que fueron adquiridos con mis ingresos personales.

N.C: Usted se ha enfrentado ahora y en el pasado con la excontralora Sandra Morelli. Ella, incluso, hablaba de sus inversiones en un proyecto en el departamento del Meta, conocido como Villa Valeria. Ella dijo que recursos de la salud fueron a parar en este proyecto en ese departamento.

C.P: Yo promoví un proyecto en el Llano como promotor, es decir, uno diseña el proyecto e invita a una serie de personas dispuestas a sacar adelante ese proyecto

Publicidad

N.C: La Contraloría y los entes de control en general encontraron bonificaciones a su nombre. Por ejemplo, en el 2005 por 3.541 millones de pesos, por gestiones, pero no solamente bonificaciones para usted sino para su círculo cercano.

C.P: Es increíble que se esté cuestionando que se le pague bonificaciones por producción a los empleados.

Publicidad

N.C: ¿Qué empleado en Colombia se gana mil millones de pesos por bonificación?

C.P: A ningún empleado se le pagaron nunca en la vida mil millones de pesos, ese es un dato errado.

N.C ¿De dónde salían esas bonificaciones? ¿De la misma plata de la salud? ¿De la UPC?

C.P: De los excedentes institucionales, de las utilidades, de los excedentes...

Publicidad

N.C: Hay un viaje a la Asamblea Alianza Cooperativa Internacional, un viaje en el 2010, que se hace con recursos propios, porque van en representación de la EPS. ¿qué tenían que ir a hacer las esposas de los directivos de la EPS?

C.P: Es muy común, no solamente en el sector cooperativo, sino en todas las empresas, llámese como se llame, que los directivos, para efecto de integración familiar, puedan ir con sus esposas a determinados eventos.

Publicidad

N.C: Pero con su dinero, no con el recurso de la salud de muchos colombianos...

C.P: Con el dinero propio de Saludcoop, no con el de la salud.

N.C: Explíquenos doctor Palacino ¿Por qué de repente la EPS se viene a pique, teniendo en este momento casi 5 millones de usuarios -que ahora padecen un calvario-?

C.P: A mí no me pueden hacer responsable sino de lo que ocurrió de ahí en adelante, otros tienen que responder, porque evidentemente a partir de la intervención hubo un deterioro del servicio y de la infraestructura, y deterioro de los resultados institucionales, que llevaron a todo esto, en lo cual no tenemos nada que ver.

Publicidad

N.C: ¿Usted no es responsable de lo que hoy viven los pacientes de lo que antes era Saludcoop?

C.P: En absoluto, lo lamento, lo lamento mucho, porque realmente ese no debió ser el futuro de la institución y menos afectando de esta manera a los pacientes.

Publicidad

N.C: ¿Quién debe responderles a esos pacientes, que están hoy, en la 104 en Bogotá, esperando que les den un acetaminofén?

C.P: Quienes administraron como interventores la institución.

N.C: Si su proceso no es fiscal, penal y tampoco disciplinario, ¿es político?

C.P: Yo creo que sí. Detrás de Saludcoop hubo acciones políticas con el propósito de tomar control de la organización. Yo sé que había competidores que tenían interés de sacar del camino al principal competidor.

Publicidad

N.C: ¿Y cuál fue esa mano política que quería quedarse con Saludcoop?

C.P: A mí no me compete, le compete es al mismo estado. Fue yo sí digo, que la intervención de Saludcoop fue un error del gobierno, fue un error institucional.

Publicidad

N.C: Usted habla de la decisión de la Fiscalía de no investigarlo, después dice que le abren la investigación, a su juicio, por error. ¿Por qué durante la administración, cuatro años, del señor Montealegre su investigación no avanzó, no pasó absolutamente nada?

C.P: Los hechos por los que me tienen detenido, son hechos anteriores al 2004 y que fueron motivo de un inhibitorio que generó un fiscal en otra Fiscalía, no la de Eduardo Montealegre...

N.C: ¿Pero durante la administración de Eduardo Montealegre usted tenía investigación en la Fiscalía?

C.P: Por supuesto que tenía investigación en la Fiscalía. Y yo no volví a tener contacto con Eduardo Montealegre después de que entró a la institución.

Publicidad

N.C: ¿Desde que contrató con él cerca de 3 mil millones de pesos, dice la Contraloría, con dineros de Saludcoop?

C.P: Después de intervenida Saludcoop no volví a tener relaciones con Eduardo Montealegre, y él fue abogado de Saludcoop, precisamente para defendernos de este tipo de decisiones arbitrarias en contra de la organización.

Publicidad

N.C: Pero es que acá está doctor Palacino el informe de la contraloría que usted paga, con recursos de la EPS, cerca de 3.000 millones de pesos al señor Eduardo Montealegre. ¿No sería por este contrato, aparentemente irregular, según los entes de control, que la investigación no avanzó en la administración de Eduardo Montealegre?

C.P: No, no creo, en absoluto, no creo que tenga que ver una cosa con la otra. Porque él recibió unos honorarios, supongo yo, para hacer un trabajo en específico en ese periodo en que él fue abogado de Saludcoop, que fue anterior a ser fiscal

N.C: ¿Usted qué acepta? ¿Usted qué reconoce?

C.P: El tema es muy claro, y es con qué recursos se hicieron. Se hicieron con recursos propios, por eso no se pueden descalificar.