A mordiscos, golpes e insultos fueron atacados policías en Filadelfia, Caldas

Dos policías resultaron heridos en el municipio de Filadelfia, norte de Caldas, todo porque pidieron la identificación a menores que estaban en establecimientos públicos en horarios no permitidos.

Según el video suministrado por un ciudadano, los dos uniformados recibieron golpes, mordiscos e insultos por parte de varias personas que no aceptaron que les pidieran identificación.

"Personas alicoradas, en uno de esos establecimientos, inconformes con la actividad que realizaban las autoridades procedieron a agredirlos", declaró el comandante de la Policía departamental, coronel Milton Arévalo.

Miguel Álvarez, señalado de haber iniciado la riña contra los policías, dio su versión de lo sucedido a Noticias Caracol.

"No tenemos la culpa, porque estos señores agentes en repetidas ocasiones han arremetido contra muchas personas, no pidiendo los documentos de buena manera, tratando con palabras soeces", afirmó.

Álvarez dijo que reconoce que estaba tomando licor, pero que los uniformados lo esposaron y lo amenazaron con un arma de fuego.

Las autoridades aseguran que se inició la investigación para establecer el grado de culpabilidad de los dos agentes involucrados en la riña.