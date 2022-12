A niña de 5 años le amputaron un dedo tras no recibir atención oportuna por ser venezolana

Su familia dice que, por no tener documentos colombianos, le exigían un dinero que no tenían. Secretaría de Salud de Santa Marta anunció investigaciones.

La menor jugaba con su hermana cuando una piedra le fracturó un dedo. Sus padres, de nacionalidad venezolana, la llevaron a dos puestos de salud en la ciudad, pero la respuesta según ellos, siempre fue la misma.

"A mi hija no me la atendieron porque no tenían asistencia médica y la niña como era venezolana, es decir que no es de aquí, no tenía asistencia médica y me dieron la dirección para llevarla a otro centro de salud llamado La Castellana en Pescaíto", explica el padre.

Con el paso de los días, la niña empezó a tener problemas de movilidad en el dedo. La infección amenazaba su extremidad.

"Ya la niña tenía cuatro días con el dedo malo e hinchado. Allá no se lo limpiaban ni nada, entonces los vecinos fueron los que me ayudaron a llevarla a otro sitio para que la atendieran. Pero ya tenía el dedo malo y por eso se lo amputan", agrega el hombre.

"Como somos venezolanos y no tenemos cédula colombiana, teníamos que tener dinero para que nos atendieran o nos cubriera alguien los gastos", añade la mamá de la pequeña.

La Secretaría de Salud anunció sanciones en contra de los centros de salud, de comprobar las denuncias hechas por los padres de la niña de cinco años.

Según el parte médico, la menor se encuentra estable en el hospital universitario de Santa Marta.