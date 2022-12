A partir de este jueves, Avianca reactiva venta de tiquetes para vuelos nacionales e internacionales

Esta decisión tiene lugar en medio del caos provocado por la huelga de pilotos, que completa ocho días.

El cese de actividades ha afectado a más 162.000 pasajeros por la cancelación de 1.690 vuelos nacionales e internacionales, equivalentes al 49 por ciento de los itinerarios programados, según datos de la compañía.

Avianca solicitó el lunes a las autoridades judiciales que declaren ilegal el cese de actividades que involucra a 700 de los 1.388 pilotos de Avianca en Colombia, agrupados en ACDAC, uno de los dos sindicatos de pilotos en la compañía.

Esta huelga podría extenderse hasta 60 días, según el sindicato, que reclama mejoras económicas y de seguridad aérea.

Avianca, que controla 60% del mercado interno, ha insistido en que la huelga es ilegal porque a su juicio contraviene la normativa colombiana que impide paralizar un "servicio público esencial", y no cuenta con el respaldo de la mitad más uno de los 8.500 trabajadores de la empresa.

"Después de ocho días de conversaciones adicionales en el ministerio de Trabajo (...) ACDAC no aceptó en el plazo establecido, la oferta definitiva presentada por Avianca", que venció a la medianoche del martes, señaló la empresa en un comunicado.

Avianca reabre a partir de este jueves 28 de septiembre, las ventas de tiquetes para vuelos en rutas nacionales e internacionales.

Tras analizar la información de los vuelos operados durante estos días de contingencia, la aerolínea ha decidido abrir paulatinamente las ventas, para atender las necesidades de los pasajeros.

La medida aplica para todas las rutas operadas por Avianca en destinos al interior del país, así como en rutas internacionales desde y hacia Colombia. Las rutas en conexión a través de los hubs de la compañía en Lima y San Salvador operan con normalidad.

Para mayor información, los viajeros pueden comunicarse con su agencia de viajes, puntos de venta en aeropuertos, líneas de Call Center y a través de Avianca.com

