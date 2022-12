A pedradas fue atacado colegio público en Buenaventura

Momentos de pánico vivieron los estudiantes del colegio público Juan de Ladrilleros de Buenaventura cuando fueron atacados a pedradas por varios jóvenes, aparentemente sin razón. En el hecho resultaron heridos tres alumnos y una docente, que se están recuperando.

La rectora de la institución, hermana Dora Inés Ruiz, dijo que el ataque ocurrió cuando más de 1600 estudiantes que asistían a misa en la plazoleta del colegio. “Cuando sintieron ese pedrerío tan horrible todo el mundo corrió”, afirmó la rectora.

El coronel Marcelo Russi, comandante de la Policía de Buenaventura, explicó que se trató de un hecho aislado. "Unos jóvenes lanzaron unas piedras hacia el plantel por la parte posterior. Nos informaron e inmediatamente acudimos a atender la situación”, dijo.

El hecho causó consternación entre la comunidad. De hecho, Marlon Alexis Posso, padre de familia, afirmó: "Me preocupé mucho porque mi hija me llamo y me dijo que había problemas en el colegio”.

El colegio suspendió las clases hasta nueva orden, mientras la Policía busca a los responsables del ataque.

Autoridades del puerto afirmaron que esta situación ya se había presentado la semana pasada en otros dos colegios y se encuentran investigando.