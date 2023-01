A pesar de fallo de la Corte, Fusagasugá sale a las urnas a votar consultar popular minera

Se habilitaron 21 puestos de votación para decidir sobre la explotación minera y petrolera en el páramo de Sumapaz.

A los fusagasugueños no les importó el fallo de la Corte Constitucional, que le quitó efecto a las consultas populares frente a explotaciones mineras, y salieron a las urnas a decidir el futuro de estas actividades en el páramo de Sumapaz.

Fueron varios los habitantes de uno de los pueblos más importantes de Cundinamarca que se manifestaron en contra de la posibilidad de que proyecto petroleros y mineros se desarrollen en las inmediaciones del páramo más grande del mundo.

"Debemos votar, debemos pensar con esta cabecita que del petróleo no vamos a vivir. Si no hay agua no nos podemos bañar con petróleo", dijo Adela Cubillo, una de las participantes de esta jornada electoral.

A su posición se unió la fusagasugueña Leyla López: "no estoy de acuerdo con que se sigan explotando y la minería en nuestro municipio o en Colombia".

Los habitantes de Fusa esperan que se logre superar el umbral de 35 mil votos requeridos, de 104.540 persona habilitadas para participar en la consulta, para que el proceso sea válido.

