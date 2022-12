A pesar de informe positivo en paro camionero, han reportado daños en vehículos

Un balance positivo en las carreteras de Antioquia dio el General José Ángel Mendoza Guzmán, comandante de la Región de Policía Numero 6, quien señaló que el paro camionero transcurre con “relativa calma” y no hay vías obstruidas.

Salvo por un camión quemado este fin de semana en el municipio de Caldas y algunos disturbios del orden público en Copacabana, en donde el Esmad tuvo que intervenir con gases lacrimógenos, en el departamento no se reportan mayores alteraciones.

El General Mendoza anunció que hay una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministre información sobre aquellas personas que están infiltrando el paro camionero para alterar el orden público.

Los mayores puntos de concentración en Antioquia son en Marinilla, Santuario, San Luis, Yarumal, Copacabana y Caldas.

Sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades para dispersar manifestantes, Mendoza aseguró que “si la protesta se hace en el marco de la ley, la actuación de la fuerza pública no es necesaria. Hay un grupo de cien fiscales a nivel nacional para atender la protesta social”.

Si bien las autoridades reportan normalidad en el paro, los dueños de camiones indican que varios vehículos que han intentado trabajar para transportar alimentos han sido dañados .