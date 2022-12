A punto de quedar ciega está mujer atacada con ácido

José Botet, padre de Dennis, expresó que lo que hizo el exesposo de su hija es "para que se pudra en la cárcel. Hay intento de homicidio y desfiguración de rostro".

Según testigos, los hechos sucedieron antes de que ella ingresara al apartamento de su excompañero sentimental.

Botet recibe atención médica en el Hospital Universitario del Caribe.

Rubén Sabogal, médico del hospital, explicó que el tratamiento de la paciente "consiste en la aplicación de antibióticos locales y sostenidos, además del lavado continuo de las córneas para evitar infección".

La víctima de la agresión contó a Noticias Caracol que se encuentra, según ella, viviendo este drama porque se enamoró del hombre equivocado.

"Me confié y por eso me pasó esto. No se queden calladas y denuncien", dijo.

Asegura que hará hasta lo imposible para que se haga justicia en su caso.