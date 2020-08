¿A qué se deben los fuertes y extraños estruendos en cielos de Colombia?

En varias zonas del occidente del país se han escuchado ruidos muy extraños en el cielo. Frente a la preocupación de muchos ciudadanos, expertos señalaron que se trata de cielomotos.

En la capital de Caldas lo oyeron finalizando la tarde de este jueves. Dicen los testigos que el estruendo fue muy fuerte y continuo.

“Salimos a la calle, a las ventanas, a cerciorarnos de qué era el sonido. Miramos durante un minuto o minuto y medio a ver si de pronto había sido un avión, pero nos dimos cuenta de que no”, dijo Viviana Gaviria, quien incluso grabó el fenómeno.

No es un avión ✈️ No es un cielomoto... entonces que es ?? pic.twitter.com/2fmjm61V4g — Viviana Gaviria (@v_gaviria23) July 31, 2020

En el Valle del Cauca fue en la madrugada del pasado miércoles cuando varias personas escucharon rugir el cielo.

“Fue un sonido fuerte y un poco aterrador que se escuchó. Me despertó. Al comienzo creí que era un avión, pero, al ver que el sonido no se alejaba, me levante, abrí la ventana y trate de ver luces, pero no”, dijo Carlos Londoño, habitante de la zona.

Para los expertos, los cielomotos o skyquake, son fenómenos naturales que están asociados a fricciones moleculares que generan ondas de sonido.

Publicidad

Se trata de “fuertes truenos, tormentas muy lejanas que no podemos ver, meteoritos que entran y chocan con la atmosfera en la parte alta, pero la más reconocida es el impacto de dos masas de aire, como el encuentro de una masa de aire cálido y una masa de aire fría”, explica el meteorólogo Christian Euscátegui.

En Argentina, hace un par de meses, muy cerca de Buenos Aires, un cielomoto interrumpió la tranquilidad de lugar.

Aseguran los expertos que, con el confinamiento, en el mundo bajaron las frecuencias de los ruidos y la tranquilidad permite que estos fenómenos se puedan sentir.

Además, las condiciones meteorológicas ayudan a que estos sean más perceptibles.

Publicidad

La humanidad tiene registro de cielomotos desde 1830.

Para los expertos, esto no pasa de ser un fenómeno natural inofensivo que, para la ciencia, no tiene nada que ver con el fin del mundo.