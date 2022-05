¿A qué se debió la sorpresiva decisión del Consejo de Estado que permitió extradición de ‘Otoniel’?

La extradición de alias ‘Otoniel’ se llevó a cabo este miércoles, 4 de mayo de 2022, por una sorpresiva decisión del Consejo de Estado, que levantó una medida cautelar que suspendía el trámite para enviar al exjefe del Clan del Golfo a Estados Unidos.

El pasado 28 de abril, el alto tribunal dijo que no se podía llevar a cabo la extradición hasta que se fallara una tutela en la que un grupo de víctimas reclamaba la presencia de ‘Otoniel’ en Colombia para que les respondiera.

Publicidad

No obstante, este miércoles, el Consejo de Estado levantó la medida cautelar, pues las víctimas no probaron la gravedad y tampoco agotaron los recursos que tenían ante el Gobierno, por lo cual no hay desacato alguno.

El principal argumento para pedir que no se diera la extradición era el de la verdad que esperaban conocer las víctimas, quienes hoy temen que los crímenes de alias ‘Otoniel’ queden en la impunidad.

Publicidad

El clamor de las víctimas

Es un reguero de víctimas las que deja Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’. Son incontables. Algunas, hace poco, se atrevieron a alzar su voz ocultando su rostro tras una máscara para rechazar su extradición.

“He sido víctima de diferentes maneras, acercamientos por parte de integrantes de estas AGC que se han acercado a mi persona a intimidarme, a decirme que no reclame un derecho tan fundamental como es la vida y libre expresión”, dijo una de las personas afectadas.

Publicidad

Y es que para las víctimas resulta incoherente el hecho de que ‘Otoniel’ sea extraditado cuando quiere y debe contar la verdad en Colombia. Hasta último minuto, pidieron reversar la extradición.

Las víctimas temen que la verdad se vaya a Estados Unidos, aunque la Corte Suprema de Justicia pidió disponer de los medios tecnológicos para que el exjefe del Clan del Golfo responda en los procesos judiciales en Colombia. Pero ni víctimas ni defensores ni estudiosos del tema lo aceptan.

Publicidad

“La extradición pone obstáculos adicionales que ya han enfrentado las víctimas durante décadas sobre cuál fue la suerte y el paradero de sus seres queridos", señaló Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

‘Otoniel’ fundó su accionar criminal en la guerrilla, los paramilitares y carteles de la droga para asesinar, extorsionar, generar desplazamiento, desterrar campesinos e incluso secuestrar a civiles y fuerza pública.

Publicidad

El exmáximo cabecilla del Clan del Golfo dejó establecida una marca empresarial del crimen reconocida y temida a nivel mundial, que profundizó el conflicto armado en Colombia.

León Valencia, director de la Fundación Pares, cuantifica la afectación en la región de Urabá desde donde ‘Otoniel’ dirigía su accionar narco. “En solo Urabá, murieron 600 sindicalistas, gente vinculada a sindicatos, pero la cuantificación de los muertos de Urabá es enorme, hubo más de 8.000 víctimas”, comentó.

Publicidad

Considera que su extradición hace perder la línea de investigación del entramado delictivo que vinculó al capo con estamentos de poder en el país durante años.

“Porque hay mucha gente interesada en esa extradición, porque las cosas que él puede empezar a contar son muchas: alianzas con políticos, con empresarios, fuerza pública”, dijo.

Publicidad

Hoy es un día gris para las víctimas de esta maquinaria de guerra desarrollada por el capo de capos. Están convencidas que se está haciendo trizas la verdad sobre los asesinatos de familiares, desplazamientos forzados, violación de mujeres y niñas, y reclutamiento forzado de jóvenes.

Con la extradición de alias ‘Otoniel’, quedan en el país centenares de víctimas, cuantificadas en 122 procesos. Todo ocurre justo cuando el capo estaba empezando a abrir su ventilador delictivo.