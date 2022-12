¿A quién apoyarán los conservadores entre los aspirantes de la consulta de la centro-derecha?

Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordoñez hacen llamados para recibir el respaldo de esta tolda.

“Algunos del partido se equivocaron hace 4 años y le hicieron un gran daño a Colombia. ¡Por Dios!, que no le hagan más daño que dejen que todo el Partido Conservador y sus bases en particular acompañen mi candidatura porque vamos a ganar esa consulta”, indicó Marta Lucía Ramírez.

Hasta el candidato uribista, Iván Duque, dice que hay identidades con las bases conservadoras.

“Le hago este llamado a los conservadores que han entendido que hay una propuesta no solamente de cambio sino también de contener ese modelo fracasado de Venezuela que algunos quieren de cara a Colombia”, dice Iván Duque.

Alejandro Ordoñez también cuenta con sus votos.

Pero Hernán Andrade, director del partido, explica que seguramente el apoyo se repartirá entre los tres candidatos.

“Lo que sí es cierto es que buena parte de la base conservadora va a participar el próximo domingo 11 de marzo”.

Andrade asegura que una vez conozcan el resultado de la consulta del próximo domingo el partido tomará una decisión frente a una candidatura presidencial.