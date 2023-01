“¿A quién le convenía la muerte de Galán? A Miguel Maza no”: exdirector del DAS rompe su silencio

El general Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años por el magnicidio de Luis Carlos Galán, cuenta por qué y cómo se cambió la escolta del precandidato.

“La inmensa mayoría de los colombianos sabe que el general Maza es inocente”, al decir que el país tiene claro a quién le convenía la muerte Galán.

Esta la entrevista que le concedió a Noticias Caracol:

General, su condena fue el 23 de noviembre del año 2016, ¿por qué no había hablado con los medios nacionales sobre este proceso?

Yo me fijé un propósito, el de no hablar debido a que de manera seria y muy juiciosa he venido diseñando un libro con mucha orientación sociológica, porque yo soy sociólogo, donde explico con mucha objetividad todo lo que fue mi experiencia durante los 37 años que duré en la Policía Nacional y en el DAS.

Esa condena que hoy lo tiene tras las rejas… usted ha dicho que es inocente, ¿cuáles son esos elementos que, según usted, muestran su inocencia?

Es que sobre ese particular hay hechos, como decían o han dicho muchos abogados. ¿Cómo es posible que esa persona que haya sido perseguido, que haya sido objeto de varios atentados, vaya a ser amigo de Pablo Escobar? Eso no cabe en ninguna filosofía del derecho penal.

¿Algo muy puntual que de pronto crea que este país necesita saber para conocer la verdad y para evitar que se siga prolongando la violencia de forma indefinida?

Yo creo que uno de los hechos que, a mi manera de ver, es de suma importancia para el país es que ojalá este gobierno revise con mucha objetividad la justicia, lo digo por experiencia propia. En mi caso yo fui investigado por ocho fiscales y me imputaron el delito de concierto para delinquir. ¿Y sabes una cosa? Yo no conocía el Magdalena Medio.

Pero hablan en el expediente y en la sentencia que usted tuvo reuniones en el Magdalena Medio con Henry de Jesús Pérez.

Pero es un hecho que eso se debió a una declaración de un muchachito ante un fiscal derechos humanos, pero durante las audiencias en la Corte Suprema, que no las tuvieron en cuenta, les preguntaron a todas las personas y ninguno pudo decir que habían visto al general Maza en el Magdalena Medio. Es que no lo podían decir, porque yo no conocía el Magdalena Medio, no lo conozco todavía.

Pero el hermano de Henry de Jesús Pérez, Wilson de Jesús Pérez, sí dice que usted se reunió con su hermano allá en el Magdalena Medio.

Precisamente eso hace parte de la estrategia de ellos, ¿no? Porque también quiero decirle una cosa…

Lo habló Alonso de Jesús Baquero, alias ‘Vladimir’…

En el proceso dijo que no.

Dijo que sí, que usted había estado en el Magdalena Medio.

¿Baquero?

Sí, claro. Allí están las declaraciones de él en el expediente.

Bueno, pero tal vez fue para la misma época y con base, pues, en lo que dijo el hermano de este delincuente, ¿no?

Es decir, ¿usted hoy le dice al país, de frente, que nunca se reunió con Henry de Jesús Pérez en el Magdalena Medio?

Es que no conozco el Magdalena Medio.

¿Entonces cómo cree usted que el Estado se complota para condenarlo a usted como responsable de un crimen que, según usted, no cometió?

Es que desafortunadamente mi caso ha tenido una serie de episodios muy tristes. Cuando yo estuve por cuenta de un juez hubo una intención de soborno, lo rechacé.

¿Soborno de parte de quién?

De plata. Aquí en estas dependencias.

¿Le pidieron plata para qué?

Para definirme la situación.

O sea, ¿para fallar a su favor?

Claro.

¿Quién le pidió dinero?

Eso venía de parte del juez.

Pero debió enviar un emisario, ¿quién fue ese emisario?

Aquí vino un emisario, un individuo a hablar con el general Maza.

¿Podemos conocer el nombre, general?

No señor.

¿Por qué?

Porque eso hace parte ya del expediente mío, eso necesito yo aportar muchas pruebas para que no vaya a quedar absolutamente ningún hilo suelto.

¿Y qué pasó después de que llegó ese emisario?

Como no se dio, la decisión fue adversa y pasó al Tribunal de Cundinamarca y allá también tuve un fracaso.

El proceso del Tribunal lo anula la Corte porque no lo habían investigado a usted con el fuero, pero luego la Corte inicia nuevamente la investigación por parte de la Fiscalía y se llega a la sentencia que se profiere el 23 de noviembre del año 2016.

Pero no anulan todo, porque dejan vigente…

Claro, hay pruebas que quedan vigentes.

Queda vigente lo que se ejecutó por Policía Judicial, que de acuerdo a la norma esas pruebas prevalecieron. Entonces eso lo tuvieron en cuenta, pero tampoco lo tuvieron en cuenta.

¿Qué interés, entonces, tendría la Corte para condenarlo, si según usted no había los elementos probatorios para una sentencia?

Desafortunadamente, y yo lo desconocía, empezaba o estaba en vigencia el famoso cartel de la toga. Estaba de presidente de la Corte para la época el señor Leonidas Bustos, persona conocida que está en el Canadá huyendo, sindicado de una serie de delitos que cometió. Ese era el presidente de la Corte. Y a mí me investiga el señor Castro Caballero, que también tuvo unos problemas internos ahí mismo en la Corte por una serie de implicaciones que había tenido con Víctor Carranza.

Es decir, ¿el magistrado que hace la ponencia usted está diciendo que tenía nexos con Víctor Carranza?

Fue su abogado, fue su hombre de confianza. Eso no lo digo yo, en la misma Corte hubo una discusión donde él tuvo que dar algunas explicaciones de algunos bienes que tiene.

¿Quién tendría intereses en condenarlo, según usted, sin pruebas?

Pues esa es una pregunta que yo también se la tengo al libro.

¿Ya usted la tiene clara, usted tiene la respuesta?

Sí le digo una cosa, y usted como periodista lo sabe, ¿a quién le convenía la muerte de Galán?

¿A quién?

A Miguel Maza no.

¿A quién le convenía la muerte de Galán?

Mire las personas que después de la muerte de Galán se han beneficiado. No hay necesidad de que yo lo diga, usted lo sabe.

Pero el país no lo sabe, general, yo no lo sé.

No crea, el país no es ignorante.

El país no lo sabe…

Prueba de ello, de que no es ignorante, es que a pesar de yo estar preso cuento con muchos amigos. La inmensa mayoría de los colombianos saben que el general Maza es inocente.

General, el caso del cambio de escolta en la protección de Luis Carlos Galán, ¿por qué se cambia y se pone al señor Torregrosa como jefe de escoltas de Luis Carlos Galán, si la familia dice que esa petición no había sido hecha por el precandidato?

Sí está, porque yo tengo ahí las declaraciones ante la justicia donde ellos sí dicen que hubo la solicitud del cambio.

Yo me encontraba un día, como cualquiera en mi oficina, y me llama el presidente Barco y me dice: ‘general Maza, venga un momentico para que conversemos de un caso’. Yo salí de Palacio, llegué al DAS, llamé al jefe de protección, que es lo que hay que hacer.

‘Mire, coronel González, háblese con él (Galán), pídale una cita, y miran a ver si escogen una persona que cumpla con ese servicio’. Hasta ahí llegué yo.

¿Cómo entra Jacobo Torregrosa en ese proceso cuando el hombre había salido de la Policía y tenía investigaciones porque, parece, que no tuvo una participación muy transparente cuando fue miembro de la Policía?

Él fue un oficial un poco, diría yo, indisciplinado.

¿Pero cómo un tipo como Jacobo Torregrosa, que parece que ya tenía nexos con paramilitares del Magdalena Medio, termina siendo el jefe de protección de uno de los hombres más amenazados en Colombia?

Bueno, lo del Magdalena Medio no me consta. Ni en ninguna de las investigaciones se dio.

¿Usted como director del DAS, como jefe de Jacobo Torregrosa, le inició alguna investigación por posibles fallas que se habrían presentado en el magnicidio de Luis Carlos Galán?

Es que yo a Torregrosa no lo conocí.

¿Pero no es un poco irresponsable de su parte, general, que usted le haya colocado a un señor, que ni siquiera conocía, como jefe de escoltas al hombre más amenazado de Colombia?

Es que yo no lo conocí, yo no fui la persona que se lo colocó.

Claro, pero Galán le pide a usted eso, y se supone que siendo uno de los hombres más amenazados de Colombia, usted delega esa función.

No la delego, es que la norma lo contempla. Yo llamo al jefe de protección, quien manejaba las escoltas de los presidentes, entonces el coronel González, que era el jefe directo, un coronel, él lo selecciona y lo entrena y lo lleva donde Galán, se lo presenta a Galán y a Galán le pareció bueno. E inclusive, el concepto que yo tengo por los hechos posteriores es que él nada tuvo que ver, porque Torregrosa duró con Galán 20 días nada más.

Claro, pero las imágenes que se muestran del atentado de Galán es que Torregrosa está muy lejos de su protegido.

Pero espere. Es que hubo un primer atentado, el atentado en Medellín. En ese atentado iba el doctor Galán, Horacio Serpa y el teniente. Es decir, que si el atentado hubiese producido resultados positivos, muere el teniente.

¿Qué teniente?

¡Torregrosa! Entonces yo me pregunto: si el tipo hacía parte del complot, ¿cómo iba él a exponer su vida?

¿No sería frustrado intencionalmente para luego cometer el atentado acá?

No, porque fue una señora de Medellín, una señora X que de un segundo piso vio lo que estaba sucediendo allá abajo y ella llamó lo que estaba pasando.

¿Usted asume alguna responsabilidad, ya no desde el punto de vista penal, general, sino desde el punto de vista de ciudadano colombiano por no estar, de pronto, lo suficientemente atento a quién era la persona que iba a garantizar la vida de uno de los precandidatos más amenazados del país?

Es que mire, la escolta de Galán, y eso se demostró en la audiencia, era la mejor. Digo la mejor, porque tenía los medios con que contábamos en la época.





