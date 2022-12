A reportero gráfico de Cali le rociaron gasolina en protesta indígena del Cauca

Fotos: Noticias Caracol

Oswaldo Páez, reportero gráfico del Diario El País de Cali, denunció haber sido víctima de agresiones por parte de un grupo de indígenas, cuando realizaba el cubrimiento de las manifestaciones que se presentan sobre la vía Panamericana en Cauca, dentro del marco del paro agrario.

De acuerdo con el fotógrafo, el hecho del que él y un conductor que lo acompañaba fueron objeto se registró el pasado martes en el sector denominado La Agustina. Dice que los nativos se encontraban haciendo barricada con palos y piedras y alistándose por si llegaba el Esmad.

"Llegaron unos indígenas que estaban con la pañoleta del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y me dijeron que me retirara, que no podía hacer fotos, porque no estaba autorizado, y que ellos tenían sus medios de comunicación, que eran los únicos que podían divulgar eso", narró el afectado.

Páez les manifestó que las fuentes debían confrontarse e informar lo que estaba pasando. Sin embargo, aseguró que el hostigamiento fue tan intenso que decidió bajarse del vehículo donde se transportaba y que pertenece al medio para el cual labora.

"Se vino como una horda de 30 manifestantes y comenzaron a lanzar piedras. Venían con armas contundentes como machetes, palos y cuchillos, cuando me iba a meter al carro me rociaron gasolina en el cuerpo, como tenía la puerta abierta le echaron gasolina al carro también", agregó.

El reportero cuenta que en ese momento ingresó de nuevo al vehículo para marcharse, pero que continuaron siendo atacados a piedras mientras se movilizaban. "Si no es por el conductor que tiene pericia y arranca el carro, no sé qué habría pasado".

Asimismo, el comunicador señala que los nativos los persiguieron hasta que comenzaron a apedrear a un bus de la empresa Expreso Bolivariano que estaba parado en la vía, el cual tenía pasajeros en su interior.

"Le hago un llamado a las comunidades para que no utilicen mecanismos de violencia para asustar a la gente y acallar a los medios de comunicación, nosotros estamos aquí es para informar", puntualizó Páez, quie afirmó que posteriormente recibió un llamado del jefe de prensa del CRIC para disculparse por lo sucedido.

La Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, regional Pacífico, y el Círculo de Periodistas de Cali, CPC, rechazaron el hecho. "Se reclama garantías para el ejercicio de la profesión, de parte de la minga indígena, y se les recuerda que el periodista, reportero gráfico, camarógrafo y demás acompañantes, trabajadores de los medios de comunicación desplazados hasta los puntos de concentración y protesta, sólo cumplen su función de informar sobre los hechos y en ningún momento tomarán partido", sostuvo el gremio.

Por su parte, a través de un comunicado, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, también se pronunció al respecto y lamentó cualquier tipo de inconveniente que impida la libertad de expresión. A su vez, agradeció a los medios de comunicación la labor de visibilizar la minga nacional.

"Agradecemos tener en cuenta estas recomendaciones: portar en un lugar visible la acreditación en la que especifique el medio al que pertenece; los automotores en los que se movilicen los periodistas deberán portar distintivos visibles del medio; identificarse ante los coordinadores de La Guardia Indígena", añadió la ONIC.