A Santos no le gusta la posible destitución de Petro, pero hará cumplir la ley

El presidente Juan Manuel Santos volvió a referirse a la posible salida de Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá. En entrevista con la emisora La Cariñosa de RCN dijo:

"Yo acataré la ley, haré cumplir la ley. No me gusta que un procurador pueda destituir a un alcalde elegido popularmente, no me gusta, pero es la ley, y vamos a ver qué dicen las instituciones judiciales apropiadas, porque así lo determina la ley, y así lo determina la constitución".