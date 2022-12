A una joven promesa del ciclismo colombiano le robaron su bicicleta de 14 millones de pesos

Tras una ardua jornada de entrenamiento, Laura Rincón, terminó siendo víctima de los ladrones. Con video de seguridad se busca dar caza al ladrón.

"Entre la bici. Le dije a la señora que me cuidara la bici, que me hiciera el favor. En ese instante entraron unas personas, 6 o 7 personas, no recuerdo bien, pero pues yo muy confiada pues dije eso no va a pasar nada”, declaró la deportista afectada.

Publicidad

Para lograr comprarla, la joven había hecho varios sacrificios. “Diosmío, qué no hice… vendí empanadas, también hice muchas, muchas rifas. Mis amigos me ayudaron, mi familia también me ayudó mucho. Me da mucha pena y vergüenza contarles esto a ellos”, declaró.

En las cámaras de seguridad del sector quedó registrado el momento del robo. Con las imágenes se busca identificar al hombre que se llevó la ilusión de esta deportista que con esfuerzo, reunió el dinero para comprar la bicicleta.

Mientras las autoridades en Boyacá dan con la persona que realizó este hurto, Laura Rincón, deberá continuar con sus entrenamientos, pero con una bicicleta prestada.