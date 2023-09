¿Abandono estatal en Córdoba? Familias desplazadas exigen al Gobierno garantías de seguridad

Garantías de seguridad y presencia del Estado en sus territorios: estas son las peticiones de decenas de familias desplazadas que permanecen en el parque principal de Tierralta, Córdoba.

“En nuestros territorios no existen garantías de seguridad, queremos que lo sucedido en la vereda Bocas del Manso no se vuelva a repetir. Pedimos que haya presencia del Estado y no solamente la fuerza pública”, indicó el líder campesino Éver Pietro.

El líder indígena Carlos Domicó señaló que “estamos desplazados por el mismo conflicto. El Ejército Nacional ingresó sin consulta previa, están violando nuestra legislación, entonces exigimos nuestros derechos”.

Familias de la vereda Bocas del Manso y otras 12 poblaciones rurales denuncian el abandono estatal.

Publicidad



“Requerimos la presencia del Estado, que se haga cargo de nuestros campesinos, que conformemos mesas de trabajo para poder dialogar, porque hasta el momento no hemos visto nada de avance”, manifestó Mónica Avendaño, lideresa campesina.

La Alcaldía de Tierralta habilitó dos albergues, sin embargo, desde la administración aseguran que la situación desbordó sus capacidades.

Nairo Zapa, secretario de Gobierno de Tierralta, se pronunció al respecto: “Nuestro municipio no tiene la capacidad para atender esta cantidad de familias, que son nuestros hermanos. Se nos desborda la situación y no tenemos la capacidad ni financiera, ni logística para atenderlos”.

Publicidad

Las familias desplazadas piden garantías humanitarias y medidas del Estado para poder retornar a sus territorios.

Cabe destacar que la violencia desmedida en algunas regiones de Colombia ha puesto en evidencia el aumento del flagelo del desplazamiento. Familias enteras de varias regiones han tenido que dejarlo todo por huirle a la guerra, por esquivar las balas de una violencia que parece no tener fin.

“El tema de desplazamiento en Colombia es histórico, se puede hablar de décadas. Si se piensa en números totales de desplazados, Colombia es de los primeros países en términos de víctimas en desplazamiento”, señaló Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses.

De acuerdo con el Observatorio de Conflicto y Violencia de Indepaz, 2022 ha sido el año con el mayor número de eventos de desplazamientos masivos. Un flagelo en crecimiento. Entre enero y agosto de 2023 se reportaron 99.000 desplazamientos.