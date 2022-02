Abecé de la despenalización del aborto en Colombia: ¿pueden las mujeres acceder ya al procedimiento?

¿Cuáles son los argumentos centrales de la Corte Constitucional para la despenalización del aborto en Colombia? Con el fallo se establece que no habrá acción penal contra las mujeres que quieran interrumpir su embarazo hasta la semana 24. Pero, ¿pueden las mujeres acceder ya a un servicio de salud seguro y ante quién deben solicitarlo?

¿A partir de cuándo entra en vigencia la despenalización del aborto?

Publicidad

Es de ejecución inmediata sin que se requiera una reglamentación o que se conozca la totalidad del fallo, según lo señalado por la Corte Constitucional en su comunicación oficial.

Una embarazada debe entonces acudir a su EPS si decide interrumpir el proceso de gestación.

Publicidad

El alto tribunal consideró para su fallo que si bien es cierto que es vital la protección del derecho de la vida en gestación, este derecho puede ir en contravía de otros como el derecho a la salud de la mujer gestante, la libertad de conciencia, la reproducción y promueve la discriminación.

Asimismo, señala que el aborto es una determinación personal:

La decisión de procrear o de no hacerlo es un asunto personalísimo, individual e intransferible que se corresponde con una de las dimensiones de los derechos reproductivos, concretamente, la autonomía reproductiva, respecto de la cual le está prohibido intervenir al Estado o a los particulares haciendo uso de la coacción o de la violencia. La decisión de llevar a término un embarazo o de no hacerlo es un asunto que impacta a quien está gestando de manera personalísima porque afecta su proyecto de vida.

Publicidad

La Corte Constitucional consideró que aunque la actual penalización del aborto busca desincentivar esa práctica, no ha conseguido su propósito “si se tiene en cuenta su poca incidencia en el cumplimiento de la finalidad de prevención general de la pena adscrita a su tipificación”.

Agrega que permitir la interrupción del embarazo en casos especiales acentúa la violación al derecho a la igualdad porque vulnera aún más a la mujer, consideración que tomó en cuenta con la reglamentación internacional.

Publicidad

¿Por qué se decide que el aborto se pueda realizar hasta la semana 24?

“Corresponde al momento en el que existe una mayor probabilidad de vida autónoma extrauterina del feto y, además, es el que mejor se corresponde con la idea de la protección gradual e incremental de la vida en gestación a que se hizo referencia supra”, establece la Corte Constitucional.

Publicidad

Añade que este es un periodo necesario para la mujer “no solo por la inminencia del tiempo para su configuración, sino por la menor posibilidad de que la persona gestante conozca su estado, así como que en los citados estadios de gestación son en los que se presenta el mayor porcentaje de abortos espontáneos y en los que no tiene ninguna injerencia la voluntad de la persona gestante”.

Peticiones al Gobierno y al Congreso

Publicidad

La Corte Constitucional solicita que se legisle una política pública integral que proteja los derechos y la dignidad de las mujeres gestantes.

Debe incluir programas de educación sexual y reproductiva para todas las personas, que se eliminen los obstáculos para ejercer los derechos sexuales y reproductivos y que se le dé acompañamiento a la embarazada, incluyendo opciones de adopción. También pide medidas para los nacidos de madres que deseaban abortar.

Publicidad

¿Cabe algún recurso contra el fallo?

Sí, lo resuelve a la misma Corte Constitucional, pero esto sería “por vulneración de temas de debido proceso, de no integración del contradictorio, de vulneración de la cosa juzgada constitucional, de votar las sentencias por una mayoría no requerida y creo que esta sentencia no se compagina con ninguna de estas causales; sin embargo, hay que esperar que aparezca el texto de la sentencia”, explica Flor Alba Padrón, departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado.