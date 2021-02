Joven abogada denuncia que su ex le dio una golpiza luego de que ella le pidiera ponerse tapabocas

Lady Johanna Vesga es una joven abogada que fue víctima de una brutal agresión en una calle de Bucaramanga por parte, según ella, de su excompañero sentimental.

“Le exijo que se ponga el tapabocas y, posterior a ello, recibo un golpe brutal. Me tira al piso, me da golpes en la cara, me dan siete días de incapacidad”, aseguró Lady Johanna Vesga, víctima de agresión.

La víctima afirmó haber recibido amenazas y teme que el agresor quede en libertad.

“Él se encuentra en la estación sur, en Real de Minas. Mi temor es que no haya celeridad, es la hora y no hay fecha alguna para que se inicie la audiencia de fallo”, dijo.

Desde la Gobernación de Santander se ha hecho acompañamiento a las mujeres violentadas.

“Entre el mes de enero y el presente se han recibido más de 325 denuncias por parte de nuestro equipo interdisciplinario y el call center, que es el 6910980, y más de 128 casos denunciados de abuso sexual”, indicó Andrea Blanco, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Santander.

Entretanto, Gina Pineda, directora del Observatorio del Feminicidio en Santander, dijo que han “notado un recrudecimiento, por lo menos, desde las denuncias públicas que en las redes sociales y medios de comunicación efectúan las víctimas”.

Una de las metas del plan de desarrollo departamental, el cual está en manos de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, es mitigar la violencia intrafamiliar.