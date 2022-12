Abogado colombiano aspira a presidir Federación Internacional de DD. HH.

Es el único latinoamericano que se ha presentado como candidato ante dicho cargo en la organización. El jurista es integrante del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".



Este viernes presentó su candidatura a la presidencia de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que celebrará su congreso los próximos 25, 26 y 27 de mayo en Estambul, Turquía.



Luis Guillermo Pérez es el secretario general de la FIDH desde 2004, actual secretario para las Américas y representa a la federación como parte civil en los procesos penales que se avanzan en contra del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) y otros altos mandos de su Gobierno, según un comunicado del colectivo José Alvear Restrepo.

La candidatura de Pérez es la única latinoamericana para suceder a la periodista y activista tunecina Souhayr Belhassen, presidenta del organismo desde 2007.

El abogado colombiano ya ha recibido apoyos del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos de Guatemala, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Asimismo, tiene el respaldo de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión de los Derechos Humanos de la República Dominicana y del estadounidense The Center for Justice and Accountability.

La FIDH se fundó en 1922, cuenta con 164 organizaciones que defienden los derechos humanos en más de 100 países y celebrará su 38 congreso los días 25, 26 y 27 de mayo en Estambul.

Bogotá