Abogado de Day Vásquez pide a juez permitir que su clienta pueda ir a reuniones políticas

Alait Freja Calao, abogado de Day Vásquez, dijo durante la audiencia de este viernes 4 de agosto que no se oponía a la medida no privativa de la libertad para su defendida, pero con la salvedad de que se le permita asistir a reuniones políticas, teniendo en cuenta que tiene una relación con un congresista.



Precisó que no tenía inconveniente con las exigencias que establece la solicitud hecha por la Fiscalía General de la Nación sobre la medida no privativa de libertad como son: presentación periódica, observar una buena conducta y prohibición de salir del país.

Sin embargo, respecto a la “prohibición de concurrir a determinadas reuniones, en ese sentido no me voy a oponer a la medida en sí”, pero sí “que esa medida no se extienda a la prohibición de participar en reuniones políticas”, señaló el jurista.

“Nuestra representada, tanto sus derechos políticos como su presunción de inocencia en este momento procesal están incólumes. Por lo tanto, restringirle sus derechos políticos es como tener la sentencia anticipada a la misma. Máxime que su actual pareja sentimental se encuentra inmersa en el escenario de la democracia. Su prometido se desempeña como congresista y tiene familiares con aspiraciones a cargos de elección popular”, precisó Freja al referirse a Day Vásquez.

Recalcó que la expareja de Nicolás Petro “no está incursa, no se le han imputado delitos contra los mecanismos de participación democrática”.

“No me estoy oponiendo a la medida en sí, solamente a la extensión que en esa a determinadas reuniones se incluya la participación a reuniones políticas”, reiteró la defensa de Day Vásquez, que es investigada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales.

Según la Fiscalía General de la Nación, Day Vásquez presuntamente ayudó a ocultar el dinero entregado a su expareja Nicolás Petro, a transportarlo en maletas de Bogotá a Barranquilla y ser su administradora.

“Ayudó a blanquear los bienes y desarrolló varias actividades, no solamente para darle apariencia a los bienes, sino para darle la apariencia de legalidad”, indicó el fiscal del caso, Mario Burgos, recalcando que ella invirtió, administró, custodio, ocultó, almacenó y encubrió dichos ingresos.

A Day Vásquez también se le acusa de acceder ilegalmente a los datos de la hoy pareja de Nicolás Petro, Laura Ojeda, con el único propósito de evidenciar desde cuándo comenzaron los diálogos entre los dos.



“Donde obtiene y conoce toda la información reservada de la señora Laura Ojeda, lo anterior con un provecho propio. Obtiene información discreta, reservada de la señora Ojeda Estupiñán, compañera sentimental del señor Nicolás Fernando Pedro Burgos. ¿Y qué obtiene en dicha búsqueda reservada? Datos reservados que están bajo la intimidad de Laura Ojeda”, agregó el fiscal.