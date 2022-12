Abogado de Jorge Oñate dice que su cliente no reconoció haber comprado votos

El cantante Jorge Oñate, señalado de tener relación con la muerte de su primo, el exconcejal de la Paz (Cesar), Efraín Ovalle, afrontaría la imputación de homicidio agravado así como el del delito electoral de compra de sufragios.

Así lo comunicaron fuentes al interior de la Fiscalía a Noticias Caracol.

Publicidad

No obstante las grabaciones ante un fiscal en el que el artista vallenato reconoce haber comprado votos, su abogado, Hernando Bocanegra, dijo que su cliente no aceptó ese delito.

El pasado 23 de septiembre, durante un interrogatorio, un fiscal contra las bandas criminales sorprendió al cantante vallenato Jorge Oñate, con la interceptación de una llamada hecha el pasado 9 de marzo, día de elecciones al Congreso, y en la que se escucha al artista..

“-Robert Márquez: Se compraron casi 100 votos primo...

-Jorge Oñate: No, no, no...Pero podemos comprar cien votos más. Lo que no hay es que es plata o gente?

Publicidad

-Robert Márquez: No, plata, plata es lo que no hay ya.

-Jorge Oñate: No, no, no. Yo llevo ya una bolsa, otra plata...”

Publicidad

Los votos eran para Andrés Fernández, candidato a la Cámara por el Cesar. Al respecto, esta fue la respuesta de Oñate, ante los cuestionamientos del fiscal.

“Fiscal del caso: Para qué esa platica?

-Jorge Oñate: Doctor, pa' brindarle a la gente

-Fiscal del caso: Pa' brindarle a la gente?

Publicidad

-Jorge Oñate: Cerveza, gaseosa, pa´l refresco, el refrigerio…Esas cosas…

-Fiscal del caso: Ok”

Publicidad

En otro aparte de la interceptación se vuelve a hablar de dinero.

“-Robert Márquez: Al nene (hijo de Oñate) se le acabo aquí la plata...El nene va pa' allá pa' donde usted, el nene va a ir pa' donde usted...

-Jorge Oñate: No, no, pero es que…Quédese usted ahí. Yo mando ya por esa plata…

-Robert Márquez: Bueno primo…

Publicidad

-Jorge Oñate: Esa la voy a poner yo pa' que sepan quién soy yo...”

Entonces, el fiscal empieza a interrogar a Oñate.

Publicidad

“-Fiscal del caso: ¿Quién es usted don Jorge?

-Jorge Oñate: Jorge Oñate…

-Fiscal del caso: Cuándo usted habla así de esa manera, pa que sepan quién soy yo…

-Jorge Oñate: Cosas que dice uno, de alegría…”

Publicidad

Ante la insistencia del fiscal, Oñate confesó.

“-Jorge Oñate: (...) Y dile a Luis Fernández (papá del candidato) que esa plata la pusimos nosotros pa' la cuestión de los votos...

Publicidad

-Fiscal del caso: Pa' la cuestión de los votos... ¿Para comprar más votos?

-Jorge Oñate: Para comprar más votos...

-Fiscal del caso: La pregunta es: ¿Acepta usted que estaba comprando votos en esas elecciones?

-Jorge Oñate: Si, es claro lo que estábamos hablando, ¿no?”

Publicidad

No es la única vez que el famoso cantante de vallenato se ve contra las cuerdas. En otra interceptación, se evidenciaría que Oñate busca incidir en el proceso penal por la muerte de su primo, Efraín Ovalle, para desvirtuar que se trataría de un crimen político.